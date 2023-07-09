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«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская

9 июля
2023 год

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9 июля 2023
В Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия VII фестиваля нового российского кино «Горький fest», посвященного 100-летию Леонида Гайдая. По традиции первый приз – «За вклад в развитие современного кино» – был вручен уже на открытии фестиваля. В этом году его получил режиссёр Алексей Учитель за фильм «Прогулка». Среди гостей церемонии открытия были Кристина Асмус, Равшана Куркова, Александра Ревенко, Марк Эйдельштейн, Елена Захарова, Михаил Пореченков, Оксана Михеева, Анна Невская, Анна Снаткина и многие другие.

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Кристина Асмус

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Анна Снаткина с семьёй

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Равшана Куркова

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Анна Невская

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Оксана Михеева и Михаил Пореченков

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Елена Захарова

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Александра Ревенко и Михаил Конев

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Нонна Гришаева

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Марк Эйдельштейн

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Алексей Учитель

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Вячеслав Чепурченко со спутницей

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Григорий Верник и Мария Янычева

«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская
фото: Екатерина Носик
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«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская фотографии
«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская фотографии
«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская фотографии
«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская фотографии
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