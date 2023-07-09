«Горький fest»: Кристина Асмус, Михаил Пореченков и Анна Невская

В Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия VII фестиваля нового российского кино «Горький fest», посвященного 100-летию Леонида Гайдая
. По традиции первый приз – «За вклад в развитие современного кино» – был вручен уже на открытии фестиваля. В этом году его получил режиссёр Алексей Учитель
за фильм «Прогулка»
. Среди гостей церемонии открытия были Кристина Асмус
, Равшана Куркова
, Александра Ревенко
, Марк Эйдельштейн
, Елена Захарова
, Михаил Пореченков
, Оксана Михеева
, Анна Невская
, Анна Снаткина
и многие другие.
фото: Кристина Асмус
фото: Анна Снаткина с семьёй
фото: Равшана Куркова
фото: Анна Невская
фото: Оксана Михеева и Михаил Пореченков
фото: Елена Захарова
фото: Александра Ревенко и Михаил Конев
фото: Нонна Гришаева
фото: Марк Эйдельштейн
фото: Алексей Учитель
фото: Вячеслав Чепурченко со спутницей
фото: Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова
фото: Григорий Верник и Мария Янычева фото: Екатерина Носик
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