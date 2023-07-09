Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради

Несмотря на серьёзные беспорядки, сотрясающие столицу Франции из-за убийства полицейскими 17-летнего подростка, Неделя высокой моды стартовала в Париже строго по расписанию - 3 июля. Единственным брендом, решившим бойкотировать праздник моды в пору социальных потрясений, стал модный дом Celinе. Неделя началась с показа Schiaparelli, на котором традицонно появилась Рената Литвинова.
фото: Дэнни Фудзикава и Кейт Хадсон на показе Armani Privee
фото: Лора Дерн и Эмма Томпсон на показе Armani Privee
фото: Сидни Суини на показе Armani Privee
5 июля жрецы и рабы моды затаили дыхание в ожидании главного события - показа Balenciaga, участие в котором приняли Рената Литвинова и Изабель Юппер. Впрочем, главным хитом показа стало железное облачение в духе позднего испанского Ренессанса. А среди гостей показа были замечены Мишель Йео и Наташа Лионн.
фото: Наталья Водянова на показе Jean Paul Gaultier
фото: Летиция Каста на показе Jean Paul Gaultier
фото: Хайди Клум на показе Jean Paul Gaultier
фото: Камила Кабелло на показе Jean Paul Gaultier
А Флоренс Пью снова решила нарваться на "комплименты" виртуальной полиции моды, явившись на показ Valentino в прозрачном голубом платье. В прошлый раз за столь же откровенный наряд розового цвета актрисе достался бесплатный и очень подробный экспертный анализ всех несовершенств её фигуры.
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