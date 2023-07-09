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Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради

9 июля
2023 год

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9 июля 2023
Несмотря на серьёзные беспорядки, сотрясающие столицу Франции из-за убийства полицейскими 17-летнего подростка, Неделя высокой моды стартовала в Париже строго по расписанию - 3 июля. Единственным брендом, решившим бойкотировать праздник моды в пору социальных потрясений, стал модный дом Celinе. Неделя началась с показа Schiaparelli, на котором традицонно появилась Рената Литвинова.

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Рената Литвинова на показе Schiaparelli

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Рената Литвинова на показе Schiaparelli

В этот же день состоялся показ Dior - событие, неизменно привлекающее толпу знаменитостей, большинство которых являются амбассадорами бренда и просто прилежно выполняют свою работу. Среди гостей показа были Натали Портман, Розамунд Пайк, Сигурни Уивер, Зои Салданья, Наоми Уоттс, Александра Даддарио и другие.

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Натали Портман на показе Dior

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Александра Даддарио на показе Dior

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Розамунд Пайк на показе Dior

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Наоми Уоттс на показе Dior

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Сигурни Уивер на показе Dior

Ли Пейс в коротких штанишках, Дайан Китон и Мейзи Уильямс посетили показ Thom Browne.

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Ли Пейс на показе Thom Browne

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Дайан Китон на показе Thom Browne

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Мейзи Уилльямс на показе Thom Browne

На показе Chanel побывали Ванесса Паради, Рашида Джонс, София Коппола, Маргарет Куэлли, Райли Кио и Лупита Нионго.

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Ванесса Паради на показе Chanel

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Маргарет Куэлли на показе Chanel

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Рашида Джонс и София Коппола на показе Chanel

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Райли Кио на показе Chanel

Эмма Томпсон, Лора Дерн, Камилль Раза, Кейт Хадсон и Сидни Суини встретились на показе Armani Privee.

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Камилль Раза на показе Armani Privee

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Дэнни Фудзикава и Кейт Хадсон на показе Armani Privee

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Лора Дерн и Эмма Томпсон на показе Armani Privee

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Сидни Суини на показе Armani Privee

5 июля жрецы и рабы моды затаили дыхание в ожидании главного события - показа Balenciaga, участие в котором приняли Рената Литвинова и Изабель Юппер. Впрочем, главным хитом показа стало железное облачение в духе позднего испанского Ренессанса. А среди гостей показа были замечены Мишель Йео и Наташа Лионн.

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Рената Литвинова на показе Balenciaga

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Изабелль Юппер на показе Balenciaga

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Железная леди на показе Balenciaga

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Мишель Йео на показе Balenciaga

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Наташа Лионн на показе Balenciaga

На показе Jean Paul Gaultier в первых рядах сидели Хайди Клум, Камила Кабельо и Николь Ари Паркер. А по подиуму прошлись Наталья Водянова и Летиция Каста.

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Наталья Водянова на показе Jean Paul Gaultier

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Летиция Каста на показе Jean Paul Gaultier

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Хайди Клум на показе Jean Paul Gaultier

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Камила Кабелло на показе Jean Paul Gaultier


А Флоренс Пью снова решила нарваться на "комплименты" виртуальной полиции моды, явившись на показ Valentino в прозрачном голубом платье. В прошлый раз за столь же откровенный наряд розового цвета актрисе достался бесплатный и очень подробный экспертный анализ всех несовершенств её фигуры.

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Флоренс Пью на показе Valentino

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Николь Ари Паркер на показе Valentino

На показе Fendi побывали Шакира, Лили Джеймс, Наоми Уоттс, Сьюки Уотерхауз и Эйса Гонсалес.

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Лили Джеймс на показе Fendi

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Эйса Гонсалес на показе Fendi

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Шакира на показе Fendi

Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради
фото: Сьюки Уотерхауз на показе Fendi
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фотографии >>
Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради фотографии
Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради фотографии
Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради фотографии
Неделя высокой моды в Париже: Рената Литвинова, Шакира и Ванесса Паради фотографии
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