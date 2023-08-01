«Я бы точно умерла»: Джейми Ли Кёртис рассказала о борьбе с опиоидной зависимостью

Джейми Ли Кёртис
в программе MSNBC «The Morning Joe» рассказала
о своей борьбе с опиоидной зависимостью. Ранее актриса упоминала в интервью, что её пристрастие к наркотическим веществам было вызвано операцией на глазу, которую она перенесла в 1989 году. До 1999 года Кёртис принимала сильнодействующее обезболивающее викодин, содержащее опиоид гидрокодон.
«Я была опиоидной наркоманкой, и мне нравился хороший опиоидный кайф. И если бы тогда фентанил был так легко доступен, как он доступен сегодня на улице, я бы точно умерла»
, – заявила актриса. По её словам, ей повезло, что под действием наркотических веществ она не успела принять ужасных решений, о которых жалела бы всю оставшуюся жизнь.
«В тюрьме сидят женщины, чьи жизни были разрушены наркотиками и алкоголем, не потому что они были жестокими преступниками, не потому что они были ужасными людьми, а потому что они были наркоманами»
, — сказала она.
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