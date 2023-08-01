Джуди Денч почти потеряла зрение

88-летняя Джуди Денч призналась
в интервью журналу The Mirror's Notebook, что не хочет завершать актёрскую карьеру, хотя из-за дегенеративного заболевания глаз больше не может читать. Актриса не собирается сдаваться и стремится работать «как можно больше».
«Я больше ничего не вижу на съёмочной площадке и не могу читать сценарии. Приходится просто смириться с этим. Мне трудно, если у меня есть какие-то длинные реплики, и я пока не придумала, как с этим справляться. Но у меня много друзей, которые помогают мне учить текст»
, – сказала Джуди. Она отметила, что у неё фотографическая память, поэтому, по всей вероятности, запоминать реплики на слух актрисе гораздо сложнее.
В 2012 году у Денч диагностировали возрастную макулярную дегенерацию – заболевание глаз, характерное для людей старше 50 лет, при котором необратимо падает центральное зрение.
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