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Джуди Денч почти потеряла зрение

1 августа
2023 год

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1 августа 2023
88-летняя Джуди Денч призналась в интервью журналу The Mirror's Notebook, что не хочет завершать актёрскую карьеру, хотя из-за дегенеративного заболевания глаз больше не может читать. Актриса не собирается сдаваться и стремится работать «как можно больше».

Джуди Денч почти потеряла зрение

«Я больше ничего не вижу на съёмочной площадке и не могу читать сценарии. Приходится просто смириться с этим. Мне трудно, если у меня есть какие-то длинные реплики, и я пока не придумала, как с этим справляться. Но у меня много друзей, которые помогают мне учить текст», – сказала Джуди. Она отметила, что у неё фотографическая память, поэтому, по всей вероятности, запоминать реплики на слух актрисе гораздо сложнее.

В 2012 году у Денч диагностировали возрастную макулярную дегенерацию – заболевание глаз, характерное для людей старше 50 лет, при котором необратимо падает центральное зрение.
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