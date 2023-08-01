София Вергара и Джо Манганьелло борются за опеку над их общей собакой Бабблз

Алексей Бардуков: «Мне было интересно показать, как люди со сломанными судьбами пытаются наладить свою жизнь»
Актер – о сериале «Замаячный», популярности проектов про маньяков и методах работы над сложными персонажами
1 комментарий
51-летняя София Вергара и 46-летний Джо Манганьелло не так давно объявили о разводе: пара приняла решение расстаться после семи лет брака. Как оказалось, их брачный договор не учитывал одной важной детали: у пары есть собака по кличке Бабблз, и теперь им предстоит выяснить, кто получит опеку над 10-летним псом.
обсуждение >>