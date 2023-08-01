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София Вергара и Джо Манганьелло борются за опеку над их общей собакой Бабблз

1 августа
2023 год

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1 августа 2023

51-летняя София Вергара и 46-летний Джо Манганьелло не так давно объявили о разводе: пара приняла решение расстаться после семи лет брака. Как оказалось, их брачный договор не учитывал одной важной детали: у пары есть собака по кличке Бабблз, и теперь им предстоит выяснить, кто получит опеку над 10-летним псом.

София Вергара и Джо Манганьелло борются за опеку над их общей собакой Бабблз

София Вергара и Джо Манганьелло борются за опеку над их общей собакой Бабблз

В мае 2021 года Вергара стала гостьей The Tonight Show с Джимми Фэллоном и в шуточной манере рассказала о своих натянутых отношениях с Бабблз. Изначально собака появилась в семье, чтобы стать питомцем Софии, но в итоге выбрала другого фаворита: «Она должна была стать моей собакой. Она приехала в дом и подумала, что предназначена Джо. Она ходит за ним весь день, буквально преследует его. У неё навязчивая идея. Это ужасно», – рассказывала актриса. Тем не менее, оба супруга сильно любят маленького пса и не готовы с ним расстаться. Поэтому пока непонятно, с кем из них останется Бабблз.

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София ВергараДжо Манганьелло

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София Вергара и Джо Манганьелло борются за опеку над их общей собакой Бабблз фотографии
София Вергара и Джо Манганьелло борются за опеку над их общей собакой Бабблз фотографии
София Вергара и Джо Манганьелло борются за опеку над их общей собакой Бабблз фотографии
София Вергара и Джо Манганьелло борются за опеку над их общей собакой Бабблз фотографии
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