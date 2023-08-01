София Вергара и Джо Манганьелло борются за опеку над их общей собакой Бабблз

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Актриса больше не может читать сценарии из-за дегенеративного заболевания глаз

1 августа

«Я бы точно умерла»: Джейми Ли Кёртис рассказала о борьбе с опиоидной зависимостью

Актриса считает, сегодня запрещённые препараты более доступны, чем 30 лет назад