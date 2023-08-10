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Меган Фокс написала поэтический сборник об отношениях с мужчинами

10 августа
2023 год

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10 августа 2023

Меган Фокс уже попробовала себя в индустрии красоты, выпустив линейку лаков для ногтей. Теперь пришло время заняться литературой. Актриса написала сборник стихов «Красивые мальчики ядовиты», который выйдет в продажу 7 ноября 2023.

Меган Фокс написала поэтический сборник об отношениях с мужчинами
фото: Обложка поэтического сборника Меган Фокс

«Эти стихи были написаны в попытках выкорчевать болезни, которые укоренились во мне из-за моего молчания. Я всю жизнь хранила секреты мужчин, моё тело болит от непосильного груза их грехов. Моя свобода живёт на этих страницах, и я надеюсь, что мои слова смогут вдохновить других на то, чтобы вернуть своё счастье и идентичность, осветив своим голосом то, что было похоронено, но не забыто, во мраке», - такими словами актриса анонсировала свой поэтический сборник в соцсетях.

Меган Фокс написала поэтический сборник об отношениях с мужчинами

Жених Меган, рэпер Колсон Бейкер, с которым, по слухам, совсем недавно актриса чуть не разорвала помолвку из-за его неверности, написал в комментариях, что гордится ею. Вероятно, с помощью поэзии Меган попыталась осмыслить последние несколько лет своей жизни, которые выдались весьма турбулентными. Напомним, что в разгар пандемии Меган ушла к Колсону от мужа Брайана Остина Грина, с которым актриса воспитывает трёх сыновей. С тех пор Брайан успел стать пятикратным отцом, а Меган и Колсон объявили о помолвке - причём самым эксцентричным образом.

Меган Фокс написала поэтический сборник об отношениях с мужчинами
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Меган Фокс написала поэтический сборник об отношениях с мужчинами фотографии
Меган Фокс написала поэтический сборник об отношениях с мужчинами фотографии
Меган Фокс написала поэтический сборник об отношениях с мужчинами фотографии
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