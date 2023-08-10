Меган Фокс написала поэтический сборник об отношениях с мужчинами

Меган Фокс уже попробовала себя в индустрии красоты, выпустив линейку лаков для ногтей. Теперь пришло время заняться литературой. Актриса написала сборник стихов «Красивые мальчики ядовиты», который выйдет в продажу 7 ноября 2023.
фото: Обложка поэтического сборника Меган Фокс
«Эти стихи были написаны в попытках выкорчевать болезни, которые укоренились во мне из-за моего молчания. Я всю жизнь хранила секреты мужчин, моё тело болит от непосильного груза их грехов. Моя свобода живёт на этих страницах, и я надеюсь, что мои слова смогут вдохновить других на то, чтобы вернуть своё счастье и идентичность, осветив своим голосом то, что было похоронено, но не забыто, во мраке», - такими словами актриса анонсировала свой поэтический сборник в соцсетях.
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