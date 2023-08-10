Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский

Не стало народной артистки СССР Веры Васильевой
Ей было 97 лет
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6 августа в пространстве «Плюс Дача» в московском Парке Горького состоялся фестиваль BUBBLE Weekend, в рамках которого прошёл конкурс косплееров, лекция по сценарному мастерству, мастер-классы от представителей киноиндустрии и презентация фильма «Майор Гром: Игра». Презентацию провела творческая команда фильма, включая исполнителей главных и второстепенных ролей: Тихона Жизневского, Сергея Горошко, Ольгу Сутулову, Матвея Лыкова, Александра Сетейкина и Андрея Трушина.
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