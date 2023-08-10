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Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский

10 августа
2023 год

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10 августа 2023

6 августа в пространстве «Плюс Дача» в московском Парке Горького состоялся фестиваль BUBBLE Weekend, в рамках которого прошёл конкурс косплееров, лекция по сценарному мастерству, мастер-классы от представителей киноиндустрии и презентация фильма «Майор Гром: Игра». Презентацию провела творческая команда фильма, включая исполнителей главных и второстепенных ролей: Тихона Жизневского, Сергея Горошко, Ольгу Сутулову, Матвея Лыкова, Александра Сетейкина и Андрея Трушина.

Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский
фото: Ольга Сутулова

Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский
фото: Тихон Жизневский

Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский
фото: Матвей Лыков

Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский
фото: Тихон Жизневский и Сергей Горошко

Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский
фото: Александр Сетейкин

Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский
фото: Андрей Трушин

В российский прокат фильм выйдет в 2024 году.

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Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский фотографии
Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский фотографии
Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский фотографии
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