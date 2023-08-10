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«В детстве я обожала смотреть шоу про Оззи Осборна»: Александра Урсуляк про реалити и стримы

10 августа
2023 год

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10 августа 2023
Рената Пиотровски, с некоторых пор занимающая должность постоянного колумниста издания «Hello!», взяла интервью у актрисы Александры Урсуляк, в беседе с которой обсудила театр, воспитание детей и сдвиги стереотипов в обществе. Актриса, сыгравшая недавно в сериале «Стрим» маму подростка, выставляющего жизнь своей семьи напоказ в онлайн-трансляциях, призналась, что ей самой иногда очень хочется поделиться жизнью своей семьи.

«В детстве я обожала смотреть шоу про Оззи Осборна»: Александра Урсуляк про реалити и стримы

«Не поверите, но иногда мне почему-то очень хочется, чтобы все увидели, как живёт наша семья. Это порой настолько забавно — ни в каком сценарии такого не напишут! Потому что большая семья — это всегда острая комедия. В детстве я обожала смотреть шоу про Оззи Осборна — как это было прекрасно и здорово! И это не про подсматривать в замочную скважину, это про то, как люди щедро делятся своим миром. Почему нет? Главное, чтобы делились чем-то стоящим…Да, такая откровенность — это тоже путь к славе. И у всех путь к славе свой…»

Также актриса назвала несколько новых российских сериалов, которые произвели на неё впечатление - и нет, сама Александра в них не снималась.

«На платформы переехали все, кто пытается говорить со зрителем о сегодняшнем времени. Так что я как зритель в основном смотрю то, что предлагают стриминги. Из недавнего очень впечатлили «Капельник», «ЮЗЗЗ», «Чёрная весна». Не могу сказать, что у меня много времени и я каждый вечер сажусь и пачку сериалов смотрю, но приличного, достойного контента достаточно много».
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«В детстве я обожала смотреть шоу про Оззи Осборна»: Александра Урсуляк про реалити и стримы фотографии
«В детстве я обожала смотреть шоу про Оззи Осборна»: Александра Урсуляк про реалити и стримы фотографии
«В детстве я обожала смотреть шоу про Оззи Осборна»: Александра Урсуляк про реалити и стримы фотографии
«В детстве я обожала смотреть шоу про Оззи Осборна»: Александра Урсуляк про реалити и стримы фотографии
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