«В детстве я обожала смотреть шоу про Оззи Осборна»: Александра Урсуляк про реалити и стримы

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Bubble Weekend: Ольга Сутулова, Сергей Горошко и Тихон Жизневский

Ждём с нетерпением

Меган Фокс написала поэтический сборник об отношениях с мужчинами

И признался в измене жене

Крис Нот впервые прокомментировал обвинения в изнасилованиях

9 августа

Сандра Буллок взяла перерыв в карьере

Её бойфренд умер в возрасте 57 лет