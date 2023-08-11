Невеста со скрипкой: Что мы знаем о Лиане Грибе

Хотя актриса уже успела сняться в таких популярных сериалах как «Триггер», «Хрустальный» и «Регби». Заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» Тина Канделаки рассказывала прессе, что на роль Саши Гордеевой (российской версии Эды Йылдыз) пробовались артистки из Турции и США, но создатели сериала искали отечественную the girl next door - «свою в доску» девчонку, понятную и родную.
фото: Лиана в детстве
«Своя в доску» Лиана родилась 25 лет назад в Риге. И совсем не помышляла об актёрской карьере, готовясь стать музыкантом. «В детстве я мечтала стать скрипачкой. Я родилась в музыкальной семье, моя мама и бабушка пианистки. В 5 лет я попросила родителей купить мне скрипку. Я усердно занималась, часами играла, даже хотела создать свою музыкальную группу, играла в оркестрах, участвовала в конкурсах, международных фестивалях, была на концерте Ванессы Мэй». После школы Лиана поступила в Рижское музыкальное училище имени Язепа Медыня на класс скрипки, но на 3 курсе училища вдруг безумно захотела в Москву, переехала туда и поступила во ВГИК. «Я всю жизнь до этого думала только о музыке, а актёрской карьеры в планах не было. И каково было моё удивление, когда спустя годы, когда я уже отучилась во ВГИКе и активно развивалась в новой профессии, мама нашла мои детские записи, среди которых была одна пророческая: «мои 2 мечты: стать актрисой и певицей». Мне было 11 лет. Я этого не помню», - рассказывала актриса подписчикам.
фото: Документ эпохи
Лиана поступила во ВГИК на курс Владимира Грамматикова, который окончила в 2021 году. Сниматься актриса начала практически сразу, не дожидаясь выпуска из института - её дебютная работа состоялась в сериале «Отцы», вышедшем в 2017 году. Музыку Лиана не забросила - актриса регулярно публикует в соцсетях видео со скрипичными каверами на популярные композиции. Да и в работе владение игрой на скрипке пригодилось уже дважды: в «Марше утренней зари» и «Ловце снов» героини Лианы - скрипачки. Актриса так же играет на фортепиано и на гитаре.
Как только стало известно об участии Лианы в съёмках сериала «Постучись в мою дверь», в полку её подписчиков заметно прибыло. Актриса решила представиться вновь прибывшим и рассказать немного о себе. Оказывается, она любит петь в караоке, но очень стесняется, обожает приключения и авантюры и, что совсем неожиданно, занималась боксом, к которому планирует вернуться после завершения съёмок. Также мы узнали, что у Лианы есть домашнее животное - крыса Туся.
Сердце Лианы несвободно - актриса встречается с актёром Губернского театраАртёмом Губиным. «Во многом мы похожи, например, взглядами на жизнь: мы очень искренни, открыты к миру, простые, всегда за честность, справедливость и за любой движ. И в то же время крайне разные: я очень взрывная, но очень быстро могу остыть, а вот у Артёма нервы железные, но если он выйдет из себя - «тушите свет». Ему нужно всё сразу выяснить, иначе не успокоится, а я уже отошла и ничего выяснять не хочу. Но неизменным остаётся одно - для нас обоих самым главным всегда является стремление найти компромисс и сохранить доверие в паре. Мы всегда разговариваем. Сразу договорились, что если кому-то что-то не нравится - всегда говорить об этом. Мы говорим друг другу правду, что бы мы не чувствовали и какие бы эмоции не вызвало это у партнёра. Мы ссоримся, но всегда миримся и пытаемся услышать друг друга . Ведь самое главное, что есть у нас - это любовь и уважение друг к другу», - так Лиана описала отношения с Артёмом в одной из публикаций в соцсетях.
фото: Артём Губин и Лиана Гриба
А сегодня стало известно, что Лиана и Андрей решили пожениться - актриса опубликовала видео, на котором Андрей дарит ей кольцо и делает предложение. Так что ожидания тех, кто надеялся на роман Волкова и Грибы на съёмочной площадке сериала «Постучись в мою дверь», вряд ли оправдаются.
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