«Женщины сумасшедшие на теме брака»: Агата Муцениеце считает, что раздражает соотечественниц своим образом жизни

Ванесса Паради и Хьюго П. Томас: «Подростковые годы – переломный момент в жизни каждого»
Режиссер и актриса фильма «Развод по-геймерски» рассказали, какой смысл закладывали в картину
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Агата Муцениеце снова стала объектом жестокой критики со стороны соотечественниц, которым кажется, что на состояние актрисы негативно влияет затянувшееся «одиночество». Агата Муцениеце строит загородный дом и живёт в своё удовольствие, публикуя шуточные видео с танцами перед камерой. Профессиональные онлайн-диагносты сразу же нашли поведение актрисы неадекватным, несуразным, инфантильным, и принялись сравнивать её с новой супругой Прилучного Зепюр Брутян. В ответ на критику соотечественниц актриса заметила, что российские женщины зациклены на теме брака.
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