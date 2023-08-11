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«Женщины сумасшедшие на теме брака»: Агата Муцениеце считает, что раздражает соотечественниц своим образом жизни

11 августа
2023 год

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11 августа 2023

Агата Муцениеце снова стала объектом жестокой критики со стороны соотечественниц, которым кажется, что на состояние актрисы негативно влияет затянувшееся «одиночество». Агата Муцениеце строит загородный дом и живёт в своё удовольствие, публикуя шуточные видео с танцами перед камерой. Профессиональные онлайн-диагносты сразу же нашли поведение актрисы неадекватным, несуразным, инфантильным, и принялись сравнивать её с новой супругой Прилучного Зепюр Брутян. В ответ на критику соотечественниц актриса заметила, что российские женщины зациклены на теме брака.

«Женщины сумасшедшие на теме брака»: Агата Муцениеце считает, что раздражает соотечественниц своим образом жизни

«Девчонки, у вас все хорошо? Женщины считают, что если я без мужчины, то несчастна. У меня полное ощущение, что это пишут женщины, которые находятся в отношениях, из которых хотят вырваться на свободу. Поэтому такие персонажи, как я, раздражают. У нас женщины сумасшедшие на теме брака. Вот обязательно надо выйти замуж и быть при мужике, просто цель жизни. А если не получилось, то ты лузер. Девочки, счастье и самодостаточность никак не связаны с наличием мужчины рядом. Если он есть, это замечательно и прекрасно, если его нет, то это тоже замечательно и прекрасно», — подытожила артистка.
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«Женщины сумасшедшие на теме брака»: Агата Муцениеце считает, что раздражает соотечественниц своим образом жизни фотографии
«Женщины сумасшедшие на теме брака»: Агата Муцениеце считает, что раздражает соотечественниц своим образом жизни фотографии
«Женщины сумасшедшие на теме брака»: Агата Муцениеце считает, что раздражает соотечественниц своим образом жизни фотографии
«Женщины сумасшедшие на теме брака»: Агата Муцениеце считает, что раздражает соотечественниц своим образом жизни фотографии
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