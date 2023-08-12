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«Самая отвратительная история»: Кирилл Нагиев рассказал о странном поступке Аллы Сигаловой

12 августа
2023 год

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12 августа 2023
Актёр Кирилл Нагиев, известный зрителю по роли в фильме «Холоп», дал интервью Татьяне Устиновой, в котором рассказал о самом неприятном эпизоде во время учёбы в Школе-студии МХАТ.

«Самая отвратительная история»: Кирилл Нагиев рассказал о странном поступке Аллы Сигаловой
фото: Кирилл Нагиев

Кирилл, родившийся и выросший в Петербурге, мечтал поступить в московскую Школу-студию МХАТ. Набор был 300 человек на место, Кирилл читал монолог из «Мёртвых душ», насмешив одного из экзаменаторов, и получил приглашение сразу пройти на третий тур. «Это была моя невероятная личная победа - что я сам поступил. Но к сожалению, не смог удержаться и через два года меня отчислили. Я до сих пор теряюсь в догадках, за что. Кто-то говорил, что Табаков просто показал пальцем на тех, кого отчислить - нас около восьми человек с курса убрали. Кто-то говорил, что видели, как я на философии выходил курить. Кто-то говорил, что какая-то неправильная компания. Я до сих пор точного ответа не знаю».

На первом курсе МХАТа Кирилл имел уникальную возможность на собственном опыте прочувствовать легендарную жесткость Аллы Сигаловой, заведующей кафедрой «Пластического воспитания актера» Школы-студии МХАТ.

«Самая отвратительная история»: Кирилл Нагиев рассказал о странном поступке Аллы Сигаловой
фото: Алла Сигалова

«Помню, самая отвратительная история случилась со мной во МХАТе. Был первый экзамен по танцу. Мне ещё 18 лет, только поступил. Все на таком кураже. Я никогда до этого танцами не занимался, и мне показалось, что у меня неплохо получаются русские танцы. И вот заканчивается экзамен, ко мне подбегает Алла Сигалова, вытаскивает меня из аудитории и говорит: «Кирилл, ты профнепригоден. Я сделаю всё, чтобы тебя не было в этом институте». И захлопывает дверь, оставив меня с этим. Я не понял, вообще, к чему это было и зачем надо было говорить это ребёнку, самоутверждаться за мой счёт. Я до сих пор иногда об этом вспоминаю и думаю: «Зачем ты это сделала?» Но я не держу зла. Самая лучшая месть - это успех».
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«Самая отвратительная история»: Кирилл Нагиев рассказал о странном поступке Аллы Сигаловой фотографии
«Самая отвратительная история»: Кирилл Нагиев рассказал о странном поступке Аллы Сигаловой фотографии
«Самая отвратительная история»: Кирилл Нагиев рассказал о странном поступке Аллы Сигаловой фотографии
«Самая отвратительная история»: Кирилл Нагиев рассказал о странном поступке Аллы Сигаловой фотографии
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