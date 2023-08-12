«Достоевский и Толстой писали это не для детей»: Кирилл Нагиев раскритиковал школьную программу по литературе

В интервью Татьяне Устиновой
актёр Кирилл Нагиев
раскритиковал российскую школьную программу по литературе, заявив, что школа намеренно отвращает людей от произведений литературной классики.
«У меня есть теория: мне кажется, людей специально в школе знакомят с произведениями великих классиков, чтобы человек потом в сознательном возрасте это не перечитывал и не расширял свой кругозор и сознание. Когда в школе тебя заставляют узнать краткое содержание «Войны и мира», в 30 лет ты никогда это не перечитаешь. А если ты не перечитаешь, то ты не станешь образованным русским человеком. Не может русский человек не прочесть «Братьев Карамазовых», а когда он это «читал» в школе, он думает «Я это читал». И он никогда к этому больше в жизни не вернётся. И это делается специально. Есть литература детская. Можно знакомить детей именно с тенденциями развития литературы - чем-то заинтересовать другим. «Бесов» запретить законом просто преподавать в школе, «Войну и мир» - с какой стати ребёнку рассказывать про это? Что бы что? Как может ребёнок понять и осмыслить принципы жизни Пьера Безухова? [Толстой и Достоевский] писали это не для детей, в любом случае. Это было написано точно не для 14-летних людей, думаю, мало кто с этим поспорит».
Сам актёр, по собственному признанию, в школе валял дурака, и это, в конце концов, пришло ему на пользу - не прочитав ни одной книги в школе, Кирилл познакомился с произведениями великих классиков в гораздо более сознательном возрасте.
«Есть ли разница между тем, что ты прочитаешь краткое содержание, прочитаешь книгу и ничего не поймёшь или не прочитаешь вообще ничего? Мне кажется, в этих вещах разницы нет. Нежели если один из ста всё-таки возьмёт книгу в 25-30 лет, прочитает её и у него откроется сознание. Я помню, я прочитал «Братьев Карамазовых» в 27-28 лет, позвонил маме и спросил: «И что мне теперь с этим делать в голове?» Как будто у тебя ещё часть мозга вырастает после прочтения. Так же как «Войну и мир» - ты видишь, какие могут быть в России мужчины и женщины. Толстой показал всё разнообразие и вариативность характеров. И кто к чему придёт в условиях войны».
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