«Я всё бросил и уехал на год»: Кирилл Нагиев рассказал о путешествии, в котором он обрёл уверенность в себе

Кирилл Нагиев не всегда был поджарым усатым красавцем, подходящим под амплуа «героя-любовника». Довольно долгое время Кирилл страдал от избыточного веса и был не очень уверенным в себе начинающим актёром, который не знал, кого ему играть. Многое в жизни Кирилла изменила длительная поездка в Индию, после которой он вернулся уверенным в себе человеком. О том, как происходила эта трансформация и почему актёр выбрал для своего духовного роста именно Индию, Кирилл рассказал в интервью Татьяне Устиновой.
«Я же долго не работал в театре. Я стал работать в Театре двух столиц в папином спектакле «Кыся», антреприза у нас была, мы с ним везде ездили. Мне казалось тогда, что это я так театром занимаюсь. В какой-то момент я устал от этого. Пытался всё в кино пробиться. Но с таким гигантским весом и непонятным амплуа у меня ничего не получалось. Мне не нравилось, как я выгляжу на экране, я не понимал, кого я должен играть. Особенно, когда мне было 24 - я весил 130 килограммов, никакого ещё жизненного опыта нет.
фото: До преображения
И что-то мне нужно было.…Наверное, в идеале, нужна была армия, но в армию я не пошёл. Я всегда думал, что меня с моей фамилией там затюкают. Хотя я не против был пойти. И я для себя сам устроил «армию» - поехал в Индию. Если можно сравнить, простите меня, если кто-то скажет, что это совсем непохожие вещи. Но мне нужно было в какой-то момент оторваться от всего. Я бросил всё и уехал в Индию на год. Просто с рюкзаком и палкой обошёл Гималаи, Джайпур, Дели - всё. Я пересекал Индию раз семь на поездах. Невероятное количество впечатлений. И вернувшись сюда, я как-то обрёл уверенность в себе».
фото: Кирилл в Индии
О поездке в Индию Кирилл мечтал ещё со школьной скамьи: «У меня есть лучший друг, чей отец был сумасшедшим автостопщиком. И они поехали из Питера, вышли вдвоём из метро «Звёздная» и поехали в Индию. И приехали. Они так делали два или три раза - и с мамой, и вдвоём. Через Ирак, в котором шли военные действия. И он приезжал и рассказывал об этих путешествиях. И у меня была мечта номер один со школы, что мы поедем вместе с Глебом в Индию. И как только у меня появилась возможность, мы поехали с ним вдвоём на месяц, потом вернулись, прошло какое-то время и я уехал один».
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