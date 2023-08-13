«Это мой родственник. Я его люблю»: Ингеборга Дапкунайте о Евгении Миронове

Журналист, писатель и иноагент Михаил Зыгарь
взял интервью у Ингеборги Дапкунайте
, чтобы попытаться обсудить с актрисой понятия вины, ответственности и неприятных метаморфоз. Актриса, не согласная с внешней политикой государства РФ, уехала из России сразу после начала спецоперации. Впрочем, как она сама неоднократно замечала с тех пор, будучи уроженкой Литвы и гражданкой Великобритании, Ингеборга всегда чувствовала себя в Москве хоть и дорогим, но гостем.
Однако за многие годы работы в России Ингеборга обросла большим количеством связей с российскими артистами, и некоторые из этих знакомств переросли в крепкую дружбу. Поэтому, когда Зыгарь попытался вытащить из актрисы какое-то медицинское заключение о метаморфозах Евгения Миронова
, с которым Дапкунайте много сотрудничала в «Театре Наций»
, у него ничего не вышло.
«Это мой родственник. Это слишком большая часть моей жизни. Я его люблю. Звучит, как будто я оправдываюсь, но я не хочу оправдываться. Женя Миронов - огромная часть моей жизни. И достаточно счастливая часть. Поэтому я не хочу его ни с кем сравнивать и не очень хочу его ни с кем обсуждать. Жизнь кончается только одним - смертью. Это не кино. С каким-то событием жизнь не кончается. Люди разводятся - но жизнь продолжается»
.
Об общении с остальными друзьями, оставшимися в России, Ингеборга отзывается в том же ключе: «Иногда бывает ощущение, что мы не замечаем слона в комнате, потому что мы не касаемся основной темы. С другой стороны, меньше я людей любить не могу, потому что я их люблю, это безусловно. Но всё-таки, для меня это тяжело. Это потеря. Потому что я скучаю очень. По Москве, скажем. Но я скучаю по Москве, которой уже нет. Сейчас, она, наверное совершенно другая, прошло уже полтора года. Сейчас по Москве летает огромный слон, который называется [спецоперация]. Некоторые люди его видят, а некоторые нет».
На вопрос интервьюера о том, что случилось с Михалковым
за прошедшие годы, Ингеборга и вовсе не стала отвечать прямо, выбрав иносказательный ответ. «Где-то в начале 1980-х вышел фильм Иштвана Сабо «Мефисто» - до сих пор меня ничто так не потрясало. Это один из фильмов, которые произвели на меня неприятное впечатление. Главный герой становится при помощи своих связей с фашистами суперзвездой. При этом всех его друзей и жену увозят. Это фильм про художника и власть. И может ли художник сохранить своё искусство, если он идёт на сделку».
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