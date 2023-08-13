Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили развод и договорились об опеке над детьми

Экс-супруги объявили о расставании в сентябре 2016 года. Они долго не могли поделить винодельню Chateau Miraval на юге Франции и решали вопрос относительно опеки над детьми, трое из которых приёмные. Согласно судебным документам, Джоли пошла на урегулирование иска о совместной винодельне из-за больших издержек: «Они потратили так много денег на эти судебные разбирательства, включая борьбу за опеку, что Энджи в конечном итоге могла разориться, поэтому разумно было сократить ей потери. Это огромная победа для Брэда», — сказал инсайдер.
За право оставаться единственным собственником винодельни Питт заплатит Джоли 250 миллионов долларов: «Она просто стремилась к финансовой независимости и к некой форме мира и закрытия этой глубоко болезненной и травмирующей главы в её жизни и детей», — добавил источник. Джоли, вероятнее всего, сохранит опеку над тремя детьми, но у её бывшего мужа будет право с ними встречаться. Переговоры, как говорят свидетели, были «мучительными».
фото: Анджелина Джоли с детьми
«Брэд говорит друзьям, что выиграл дело. Он потерял так много времени, которое мог бы провести с детьми, но никогда не поздно восстановить эти отношения. По крайней мере, Chateau Miraval будет полностью его — и он наконец сможет жить дальше», — подытожил инсайдер.
обсуждение >>