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Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили развод и договорились об опеке над детьми

13 августа
2023 год

Лайфстайл >>
13 августа 2023
Бракоразводный процесс Анджелины Джоли и Брэда Питта, продолжавшийся семь лет, подошёл к концу. Об этом сообщило издание In Touch Weekly.

Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили развод и договорились об опеке над детьми

Экс-супруги объявили о расставании в сентябре 2016 года. Они долго не могли поделить винодельню Chateau Miraval на юге Франции и решали вопрос относительно опеки над детьми, трое из которых приёмные. Согласно судебным документам, Джоли пошла на урегулирование иска о совместной винодельне из-за больших издержек: «Они потратили так много денег на эти судебные разбирательства, включая борьбу за опеку, что Энджи в конечном итоге могла разориться, поэтому разумно было сократить ей потери. Это огромная победа для Брэда», — сказал инсайдер.

Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили развод и договорились об опеке над детьми

За право оставаться единственным собственником винодельни Питт заплатит Джоли 250 миллионов долларов: «Она просто стремилась к финансовой независимости и к некой форме мира и закрытия этой глубоко болезненной и травмирующей главы в её жизни и детей», — добавил источник. Джоли, вероятнее всего, сохранит опеку над тремя детьми, но у её бывшего мужа будет право с ними встречаться. Переговоры, как говорят свидетели, были «мучительными».

Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили развод и договорились об опеке над детьми
фото: Анджелина Джоли с детьми

«Брэд говорит друзьям, что выиграл дело. Он потерял так много времени, которое мог бы провести с детьми, но никогда не поздно восстановить эти отношения. По крайней мере, Chateau Miraval будет полностью его — и он наконец сможет жить дальше», — подытожил инсайдер.
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Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили развод и договорились об опеке над детьми фотографии
Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили развод и договорились об опеке над детьми фотографии
Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили развод и договорились об опеке над детьми фотографии
Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили развод и договорились об опеке над детьми фотографии
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