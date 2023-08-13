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Яндекс Афиша и «Бродвей Москва» представили музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

13 августа
2023 год

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13 августа 2023
«Бродвей Москва», Яндекс Афиша и МТС Live представили музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». С 9 августа 20 песен группы «Секрет», которые вошли в театральный блокбастер, доступны на всех стриминговых сервисах. Для релиза они были записаны в современном звучании в исполнении лучших артистов и первоклассного бэнда – ровно так, как они каждый день из месяца в месяц исполняются на сцене Театра МДМ уже второй сезон подряд.

Яндекс Афиша и «Бродвей Москва» представили музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»
фото: Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой»

«Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой» стал настоящим театральным феноменом. Мы рады, что он нашёл отклик у стольких людей и продолжает радовать зрителей. Музыкальный альбом поможет расширить вселенную мюзикла, продлить светлые впечатления от него у тех, кто уже смог прикоснуться к этой романтичной истории, или познакомить с ним тех, кто ещё, по каким-то причинам, не успел», – прокомментировала Янина Татарицкая, руководитель направления промоутерства и продюсирования МТС Live.

Яндекс Афиша и «Бродвей Москва» представили музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»
фото: Презентация альбома
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Яндекс Афиша и «Бродвей Москва» представили музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» фотографии
Яндекс Афиша и «Бродвей Москва» представили музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» фотографии
Яндекс Афиша и «Бродвей Москва» представили музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» фотографии
Яндекс Афиша и «Бродвей Москва» представили музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» фотографии
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