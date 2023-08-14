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Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина

14 августа
2023 год

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14 августа 2023
9 августа Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) отметила 14 лет. Мероприятие состоялось в самом центре столицы – в Московском речном Императорском яхт-клубе на Болотном острове в творческом кластере «Красный Октябрь». В честь праздника собрались ведущие российские продюсеры, которые
возглавляют кинокомпании, входящие в состав Ассоциации, а также руководители телеканалов, видеосервисов, актёры и многие другие. Среди гостей можно было увидеть Анну Снаткину и Виктора Васильева, Анну Котову, Константина и Софью Эрнст, Анну Чурину, Викторию Маслову, Наталью Мокрицкую.

Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина
фото: Виктор Васильев и Анна Снаткина

Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина
фото: Анна Котова

Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина
фото: Анна Чурина

Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина
фото: Виктория Маслова

Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина
фото: Наталья Мокрицкая

Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина
фото: Софья и Константин Эрнст

Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина
фото: Анна Котова и Анна Чурина
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Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина фотографии
Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина фотографии
Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина фотографии
Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина фотографии
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