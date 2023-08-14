«Я могу быть вполне очаровательным партнёром»: Ларс фон Триер ищет девушку через соцсети

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Ассоциация продюсеров кино и телевидения отметила 14 лет

Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина

13 августа

Яндекс Афиша и «Бродвей Москва» представили музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой»

20 песен группы «Секрет» теперь можно услышать на всех стриминговых сервисах