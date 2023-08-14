«Я могу быть вполне очаровательным партнёром»: Ларс фон Триер ищет девушку через соцсети

Ларс фон Триер
, режиссёр «Нимфоманки»
и «Антихриста»
, решил найти девушку (или хотя бы музу) через социальные сети. Он опубликовал видео, в котором рассказал о себе и попросил потенциальных избранниц написать ему на почту.
«Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, обсессивно-компульсивное расстройство и в настоящее время пока контролируемый алкоголизм. Если повезет, после меня останется несколько достойных фильмов»
, — говорит фон Триер. Он также предупредил, что много ноет, но может быть «вполне очаровательным партнёром» – в хороший день и в удачной компании.
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