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Зои Дешанель объявила о помолвке

15 августа
2023 год

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15 августа 2023
Зои Дешанель, известная по фильму «500 дней лета», выходит замуж за телеведущего Джонатана Скотта. Он сделал предложение актрисе во время семейной поездки в Шотландию в прошедшие выходные. Пара опубликовала совместный снимок в социальных сетях и подписала его «Навсего начинается сейчас».

Зои Дешанель объявила о помолвке
фото: Зои Дешанель и Джонатан Скотт

Зои и Джонатан познакомились четыре года назад на съёмках шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Для актрисы этот брак станет третьим. От предыдущего мужа, продюсера Джейкоба Печеника, Зои воспитывает двоих детей: 8-летнюю Элси и 6-летнего Чарли.

Зои Дешанель объявила о помолвке
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Зои Дешанель объявила о помолвке фотографии
Зои Дешанель объявила о помолвке фотографии
Зои Дешанель объявила о помолвке фотографии
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