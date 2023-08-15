Зои Дешанель объявила о помолвке

Зои Дешанель, известная по фильму «500 дней лета», выходит замуж за телеведущего Джонатана Скотта. Он сделал предложение актрисе во время семейной поездки в Шотландию в прошедшие выходные. Пара опубликовала совместный снимок в социальных сетях и подписала его «Навсего начинается сейчас».
фото: Зои Дешанель и Джонатан Скотт
Зои и Джонатан познакомились четыре года назад на съёмках шоу Джеймса Кордена Carpool Karaoke. Для актрисы этот брак станет третьим. От предыдущего мужа, продюсера Джейкоба Печеника, Зои воспитывает двоих детей: 8-летнюю Элси и 6-летнего Чарли.
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