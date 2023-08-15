«Травмы являются движком карьеры»: Катя Кабак о психологии актёров

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Спутник телезрителя «Жасмин»: Трамвай «Наказание» В ночь с 13 на 14 августа, 02:40, ОТР

Интервью Мария Ахметзянова: «Женская мудрость является спасением во многих ситуациях» Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства

Лайфстайл Анджелина Джоли и Брэд Питт завершили развод и договорились об опеке над детьми Бракоразводный процесс продолжался 7 лет

Лайфстайл СМИ: Екатерина Варнава и Сергей Капков расстались Об их романе заговорили в конце марта

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