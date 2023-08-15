«Травмы являются движком карьеры»: Катя Кабак о психологии актёров

14 августа на СТС стартовал новый сериал «Ухожу красиво»
, одну из главных ролей в котором сыграла Катя Кабак
. В преддверии премьеры актриса дала интервью
журналу «ОК!» и рассказала о том, как непроработанные психологические травмы становятся катализатором в карьере.
«В России есть ряд именитых артистов с явными травмами и болью, которые сидят в них очень давно и являются движком их карьеры. Эта боль определенным образом проявляется в кадре. Например, человека в детстве недолюбили, и он через свою злобу и отрицательное обаяние хочет доказать, что достоин любви. Я спросила у режиссера: «Как думаешь, если бы артист N обратился к психологу, он потерял бы свой шарм?» Мы долго философствовали на эту тему. Лично я думаю, что для многих актёров эта непроработанная боль — ключ, благодаря которому они попали в кино. В актёры чаще всего идут не от хорошей жизни. Люди нашей профессии пытаются восполнить то, чего им не хватает, получить нужные эмоции, закрыть свои дыры. И, на мой взгляд, работа с психологом помогает познать себя и дать зрителям совсем другую глубину»
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Один из столпов популярной психологии – любовь к себе, и учиться ей приходится годами. Катя признаётся, что до сих пор не достигла безусловного принятия себя, но в сравнении с подростковым периодом сейчас ей гораздо легче: «Мне всё время хочется сказать, что я полностью приняла себя, но спустя время вылезает очередная «штука». Конечно, сейчас у меня к себе вопросов намного меньше, но и абсолютного принятия пока нет. Не знаю, существует ли оно в реальности. Я помню, как после «Мачехи» и «Клуба» мне предлагали главные роли, но я тогда настолько от них устала, что мне безумно хотелось сыграть антагонистку — красавицу, любовницу, стерву. На такие роли меня не звали. Это совпало с периодом, когда я начала исследовать свою сексуальность. Мне казалось, что меня не зовут на подобные роли, потому что я их недостойна. И я начала отрываться по полной. Сегодня смотрю на старые снимки в соцсетях и думаю: «Боже, зачем? Почему? Это не я!» Я выпячивала только одну сторону себя. Постоянные декольте, каблуки, короткие юбки, загар… Сегодня я чувствую себя в большей степени собой, чем тогда. Но это был опыт, часть меня, поэтому чистить интернет от своих старых фото не буду. Значит, тогда мне нужно было самой себе доказать, что я красива, сексуальна и достойна любых ролей»
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