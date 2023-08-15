«Успешным артисткам тяжело друг с другом поладить»: Катя Кабак о дружбе в актёрской среде

Катя Кабак
стала героиней интервью
журнала «ОК!» и рассказала о том, как успешным актрисам сложно завести близкие дружеские отношения друг с другом из-за чувства зависти.
«С моей стороны нет зависти. Я не могу за собой заметить и вспомнить хотя бы одну ситуацию, когда завидовала или злилась на актрису, которую утвердили в проект вместо меня. Наоборот, всегда испытываю искреннюю радость за людей. Но я точно знаю и много раз видела, что у людей есть проблемы с завистью, и это мешает им дружить. Например, успешным артисткам тяжело друг с другом поладить, потому что их часто пробуют на одни роли, а кто-то из них в какой-то момент вырывается вперед и становится более востребованной. Мне это неблизко, поэтому достаточно легко дружить с артистами. И я стараюсь окружать себя доброжелательными людьми. А еще заметила, что в последние годы люди в нашей индустрии стали охотнее делиться контактами, советами, и это классно»
.
обсуждение >>