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«Успешным артисткам тяжело друг с другом поладить»: Катя Кабак о дружбе в актёрской среде

15 августа
2023 год

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15 августа 2023
Катя Кабак стала героиней интервью журнала «ОК!» и рассказала о том, как успешным актрисам сложно завести близкие дружеские отношения друг с другом из-за чувства зависти.

«Успешным артисткам тяжело друг с другом поладить»: Катя Кабак о дружбе в актёрской среде

«С моей стороны нет зависти. Я не могу за собой заметить и вспомнить хотя бы одну ситуацию, когда завидовала или злилась на актрису, которую утвердили в проект вместо меня. Наоборот, всегда испытываю искреннюю радость за людей. Но я точно знаю и много раз видела, что у людей есть проблемы с завистью, и это мешает им дружить. Например, успешным артисткам тяжело друг с другом поладить, потому что их часто пробуют на одни роли, а кто-то из них в какой-то момент вырывается вперед и становится более востребованной. Мне это неблизко, поэтому достаточно легко дружить с артистами. И я стараюсь окружать себя доброжелательными людьми. А еще заметила, что в последние годы люди в нашей индустрии стали охотнее делиться контактами, советами, и это классно».
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«Успешным артисткам тяжело друг с другом поладить»: Катя Кабак о дружбе в актёрской среде фотографии
«Успешным артисткам тяжело друг с другом поладить»: Катя Кабак о дружбе в актёрской среде фотографии
«Успешным артисткам тяжело друг с другом поладить»: Катя Кабак о дружбе в актёрской среде фотографии
«Успешным артисткам тяжело друг с другом поладить»: Катя Кабак о дружбе в актёрской среде фотографии
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