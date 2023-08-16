Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова

14 августа в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Как звёзды»
– дебют режиссёра Марии Лойтер
. Картину о дружбе молодых девушек, ищущих своё место в большом городе, первыми посмотрели исполнители главных ролей Наталья Земцова
и Надя Иванова
, а также Андрей Батт
, Маруся Климова
, Мила Ершова
и Святослав Рогожан
, Никита Дювбанов
, Эльдар Калимуллин
, Данила Якушев
и многие другие.
фото: Наталья Земцова
фото: Надя Иванова
фото: Андрей Батт
фото: Маруся Климова
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова
фото: Никита Дювбанов
фото: Данила Якушев
фото: Эльдар Калимуллин со спутницей
фото: Группа Фабрика (Ирина Тонева и Екатерина Москалёва)
В широкий прокат фильм «Как звёзды» выходит 17 августа. фото: Мария Лойтер
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