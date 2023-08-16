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Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова

16 августа
2023 год

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16 августа 2023
14 августа в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма «Как звёзды» – дебют режиссёра Марии Лойтер. Картину о дружбе молодых девушек, ищущих своё место в большом городе, первыми посмотрели исполнители главных ролей Наталья Земцова и Надя Иванова, а также Андрей Батт, Маруся Климова, Мила Ершова и Святослав Рогожан, Никита Дювбанов, Эльдар Калимуллин, Данила Якушев и многие другие.

Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова
фото: Наталья Земцова

Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова
фото: Надя Иванова

Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова
фото: Андрей Батт

Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова
фото: Маруся Климова

Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова
фото: Святослав Рогожан и Мила Ершова

Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова
фото: Никита Дювбанов

Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова
фото: Данила Якушев

Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова
фото: Эльдар Калимуллин со спутницей

Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова
фото: Группа Фабрика (Ирина Тонева и Екатерина Москалёва)

Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова
фото: Мария Лойтер

В широкий прокат фильм «Как звёзды» выходит 17 августа.
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Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова фотографии
Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова фотографии
Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова фотографии
Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова фотографии
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