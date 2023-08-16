Дружба в большом городе: Наталья Земцова, Андрей Батт и Маруся Климова

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«Успешным артисткам тяжело друг с другом поладить»: Катя Кабак о дружбе в актёрской среде

15 августа

«Травмы являются движком карьеры»: Катя Кабак о психологии актёров

Актриса считает, что многие идут в профессию не от хорошей жизни