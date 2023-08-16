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«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов

16 августа
2023 год

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16 августа 2023
15 августа в Калининграде открылся 11-й ежегодный кинофестиваль «Короче», поменявший в этом году формат. 10 лет просуществовав в качестве фестиваля короткого метра, «Короче» впервые представляет программу дебютного полнометражного кино. По красной дорожке перед Калининградским областным драматическим театром, где состоялась церемония открытия, прошли Никита Ефремов, Катерина Шпица, Анна Снаткина, Ирина Розанова, Алексей Герман, Ольга Сутулова, Юрий Стоянов и многие другие.

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Светлана Степанковская

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Иван И. Твердовский

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Ирина Розанова

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Ольга Смирнова с дочерью

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Анастасия Попова

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Ольга Сутулова

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Александр Лазарев с семьёй

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Вампиры средней полосы Пётр Натаров и Юрий Стоянов

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Катерина Шпица

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Ольга Шурыгина и Никита Ефремов

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Юлия Волкова

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Анна Снаткина

«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов
фото: Макар Хлебников и Олег Савостюк
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«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов фотографии
«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов фотографии
«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов фотографии
«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов фотографии
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