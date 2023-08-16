«Короче»: Светлана Степанковская, Ольга Сутулова и Юрий Стоянов

15 августа в Калининграде открылся 11-й ежегодный кинофестиваль «Короче», поменявший в этом году формат. 10 лет просуществовав в качестве фестиваля короткого метра, «Короче» впервые представляет программу дебютного полнометражного кино. По красной дорожке перед Калининградским областным драматическим театром, где состоялась церемония открытия, прошли Никита Ефремов, Катерина Шпица, Анна Снаткина, Ирина Розанова, Алексей Герман, Ольга Сутулова, Юрий Стоянов и многие другие.
фото: Светлана Степанковская
фото: Иван И. Твердовский
фото: Ирина Розанова
фото: Ольга Смирнова с дочерью
фото: Анастасия Попова
фото: Ольга Сутулова
фото: Александр Лазарев с семьёй
фото: Вампиры средней полосы Пётр Натаров и Юрий Стоянов
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