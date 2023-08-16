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Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной

16 августа
2023 год

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16 августа 2023
Главным событием церемонии открытия 11-го кинофестиваля «Короче» стало появление Никиты Ефремова в обществе таинственной незнакомки. Впрочем, через несколько часов после открытия фестиваля Никита раскрыл личность своей новой возлюбленной, опубликовав в запрещённой соцсети фотографии с красноречивой подписью.

Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной

Подругу Никиты зовут Ольга Шурыгина и она художница. Ольга работает в разных жанрах и техниках, не ограничивая себя в средствах выражения. Работы Ольги представлены в керамике, акварельной графике, лэнд-арт инсталляциях и режиссуре. До 3 сентября в санкт-перербуржском Манеже можно посмотреть её выставку «Паттернерия».
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Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной фотографии
Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной фотографии
Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной фотографии
Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной фотографии
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