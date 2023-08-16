Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной

Главным событием церемонии открытия 11-го кинофестиваля «Короче»
стало появление Никиты Ефремова
в обществе таинственной незнакомки. Впрочем, через несколько часов после открытия фестиваля Никита раскрыл личность своей новой возлюбленной, опубликовав в запрещённой соцсети фотографии с красноречивой подписью.
Подругу Никиты зовут Ольга Шурыгина
и она художница. Ольга работает в разных жанрах и техниках
, не ограничивая себя в средствах выражения. Работы Ольги представлены в керамике, акварельной графике, лэнд-арт инсталляциях и режиссуре. До 3 сентября в санкт-перербуржском Манеже можно посмотреть её выставку «Паттернерия».
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