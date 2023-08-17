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«Ученые вечно называют всяких тварей в честь меня»: Новый вид змей получил имя Харрисона Форда

17 августа
2023 год

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17 августа 2023

Исследователи обнаружили в перуанских Андах новый вид змеи и, недолго думая, назвали её в честь Харрисона Форда. Полное имя достигающей 16 дюймов в длину тёзки актёра - Tachymenoides harrisonfordi. Можно было бы подумать, что среди обнаруживших змею исследователей был поклонник фильмов об Индиане Джонсе. Но учёные утверждают, что хотели отдать честь 81-летнему актёру, десятилетиями выступающему за сохранение окружающей среды.

«Ученые вечно называют всяких тварей в честь меня»: Новый вид змей получил имя Харрисона Форда
фото: Tachymenoides harrisonfordi

Только вот сам Форд жест не оценил: «Эти учёные продолжают называть в мою честь всяких тварей, которые пугают детей. Я не понимаю. В свободное время я вышиваю крестиком, пою колыбельные рассаде базилика, чтоб ей не было страшно ночью», - пошутил актёр. У Форда набрался целый именной террариум, в котором компанию змее составляют муравей Pheidole harrisonfordi и паук Calponia harrisonfordi.

«Ученые вечно называют всяких тварей в честь меня»: Новый вид змей получил имя Харрисона Форда

Правда потом Харрисон не выдержал и толкнул спич, достойный традиции называть новые виды животных в его часть: «Ну а если серьёзно, это открытие унизительно. Это очередное напоминание о том, что нам ещё многое предстоит узнать о нашем диком мире, и что люди - лишь маленькая часть невероятно обширной биосферы. На этой планете переплетены все судьбы, и прямо сейчас миллион видов балансирует на грани забвения. У нас есть жизненноважная обязанность восстановить наши сломанные отношения с природой и защитить места обитания живых существ».
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«Ученые вечно называют всяких тварей в честь меня»: Новый вид змей получил имя Харрисона Форда фотографии
«Ученые вечно называют всяких тварей в честь меня»: Новый вид змей получил имя Харрисона Форда фотографии
«Ученые вечно называют всяких тварей в честь меня»: Новый вид змей получил имя Харрисона Форда фотографии
«Ученые вечно называют всяких тварей в честь меня»: Новый вид змей получил имя Харрисона Форда фотографии
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