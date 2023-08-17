«Ученые вечно называют всяких тварей в честь меня»: Новый вид змей получил имя Харрисона Форда

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Лайфстайл Круг друзей и профессионалов: Анна Снаткина, Софья Эрнст и Анна Чурина Ассоциация продюсеров кино и телевидения отметила 14 лет

Интервью Мария Ахметзянова: «Женская мудрость является спасением во многих ситуациях» Актриса – о сериале «Ухожу красиво», партнерстве с Владимиром Яглычем и опыте совмещения профессии и материнства

Лайфстайл Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной Пара появилась на фестивале «Короче»

Спутник телезрителя «Диана: История любви»: Почувствуй ее любовь 17 августа, 20:45, viju TV1000

Обзор сериалов «Спасская»: Еще одна Анна Николаевна, и тоже робот Карина Андоленко расследует преступления в Сочи

Новости кино 21-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» объявил программу В конкурсе полнометражных фильмов — «Мужчина к новому году», «Агата и сыск. Выгодный риск» и «Туда-обратно»

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