Блейк Лайвли снялась в рекламной кампании собственного бренда

Блейк Лайвли
и Райана Рейнольдса
редко можно увидеть в кино - последние десять лет актёры очень заняты воспитанием четырёх дочерей. Прокормить такую ораву помогает сторонний бизнес: Райан владеет компанией по производству джина Aviation и неплохо экономит на рекламе, лично продвигая свой товар
в остроумных кампаниях. А Блейк в пандан мужу запустила в 2021 году производство безалкогольных напитков Betty Buzz. Бизнес, видимо, оказался не очень прибыльным: Блейк решила повысить градус и запустила линейку алкогольных напитков Betty Booze. На рекламные кампании Блейк тоже особенно не тратится, рекламируя бренд своими силами. Новая рекламная кампания актрисы — пинап у бассейна — лишний повод обсудить её фигуру через полгода после рождения четвёртого ребёнка
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