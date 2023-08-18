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Блейк Лайвли снялась в рекламной кампании собственного бренда

18 августа
2023 год

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18 августа 2023
Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса редко можно увидеть в кино - последние десять лет актёры очень заняты воспитанием четырёх дочерей. Прокормить такую ораву помогает сторонний бизнес: Райан владеет компанией по производству джина Aviation и неплохо экономит на рекламе, лично продвигая свой товар в остроумных кампаниях. А Блейк в пандан мужу запустила в 2021 году производство безалкогольных напитков Betty Buzz. Бизнес, видимо, оказался не очень прибыльным: Блейк решила повысить градус и запустила линейку алкогольных напитков Betty Booze. На рекламные кампании Блейк тоже особенно не тратится, рекламируя бренд своими силами. Новая рекламная кампания актрисы — пинап у бассейна — лишний повод обсудить её фигуру через полгода после рождения четвёртого ребёнка.

Блейк Лайвли снялась в рекламной кампании собственного бренда

Блейк Лайвли снялась в рекламной кампании собственного бренда

Блейк Лайвли снялась в рекламной кампании собственного бренда

Блейк Лайвли снялась в рекламной кампании собственного бренда
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Блейк Лайвли снялась в рекламной кампании собственного бренда фотографии
Блейк Лайвли снялась в рекламной кампании собственного бренда фотографии
Блейк Лайвли снялась в рекламной кампании собственного бренда фотографии
Блейк Лайвли снялась в рекламной кампании собственного бренда фотографии
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