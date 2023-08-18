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«Просто хочется орать»: Саша Бортич рассказала о домогательствах со стороны незнакомцев

18 августа
2023 год

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18 августа 2023
Саша Бортич с небольшим опозданием открыла для себя не самую приятную сторону женской жизни, дважды за лето став объектом назойливого мужского внимания. Актриса поделилась своим недоумением с подписчиками в телеграм-канале, описав неприятные ситуации.

«Просто хочется орать»: Саша Бортич рассказала о домогательствах со стороны незнакомцев

«Сегодня у меня второй раз за это лето (странно, но раньше я действительно с таким не сталкивалась) случился инцидент, где незнакомец говорит мне сальный комментарий прямо в лицо. В Питере, когда я шла на точку в кадр, снимали на оживленной улице, парень, проходя мимо меня, сообщил: «О, ты классная, не зря я на тебя д***ил!». Хотелось помыться. Сегодня проводила сына в сад, говорю по телефону, и тут ко мне обращается мужчина. Думала, что хочет узнать дорогу, и поэтому остановилась. Он достаточно близко подошёл, начал просить снять очки. Я уже чувствовала себя некомфортно, и на фразе «А, ты же та девочка, интересная девочка?» я сказала что тороплюсь и начала уходить. Следом он попросил сигарету, я ответила, что не курю, и уже спиной услышала [предложение заняться оральным сексом]. Думаю, несложно представить насколько это вообще противно.
Я просто поражаюсь, я не понимаю, это вообще возможно? Как могут люди, мужчины, особенно взрослые, изрекать такое? Комментарии про «сосочки, язычки, открытый ротик» и т.д. под фотками - из этой же серии. Потому что в 99.9% случаев это страница взрослого мужчины с женой и детьми. Это безнаказанность, это отсутствие воспитания или что это? Или у нас, получается, с женщинами можно вести себя как угодно, потому что никто тебя не накажет? А потом я натыкаюсь на видео юной девчонки, которая сняла, как она, фоткая себя на улице, столкнулась с приставаниями взрослого мужика, которому она много раз сказала «нет, не надо, нет, не хочу». А в ответ только: «Ну ты такая сладкая секси-девочка, ты мне так понравилась». Просто хочется орать — вы чего вообще?!Хочется, чтоб за каждой такой девчонкой на расстоянии десяти метров пол улице ходил старший брат-боксёр».

«Просто хочется орать»: Саша Бортич рассказала о домогательствах со стороны незнакомцев

Днём позже, собрав букет классических комментариев про провокационную одежду и развязное поведение, которые (по мнению комментаторов) автоматически извиняют любые домогательства и насилие, Саша продолжила свои антропологические заметки.

«Меня поразили комментарии. Особенно от некоторых девушек. Я могу одеваться как мне заблагорассудиться, обтягивающее или оверсайз — выбирать только мне. На свидание или в бар с девочками я могу надеть какой угодно длины юбку, лишь бы мне самой было комфортно! А вот чего я не должна делать, так это думать о том, что отсутствие белья под майкой — призыв к действию для какого-то м***ка.
«Сама напросилась, а во что ты была одета, да бабы сами иногда хуже мужиков»… Вы правда так думаете? Мужчины говорят: «А если мы начнём ходить в обтягивающем?» Я не думаю, что мужчина пусть в самом откровенном наряде даже на секунду почувствует себя таким же незащищенным, как часто чувствуют себя девушки в очень закрытой одежде.
Девочки, девушки, женщины.
Я хочу сказать — вы прекрасны. Я желаю, чтобы не было зажатых между пальцами ключей, фальшивых звонков фальшивому парню, этого страха. Я хочу, чтобы мы каждый день праздновали свою сексуальность и красоту, не опасаясь. Я отказываюсь оправдывать такое поведение инстинктами, откровенностью одежды или ещё чем-то. Нет - это полное предложение».
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«Просто хочется орать»: Саша Бортич рассказала о домогательствах со стороны незнакомцев фотографии
«Просто хочется орать»: Саша Бортич рассказала о домогательствах со стороны незнакомцев фотографии
«Просто хочется орать»: Саша Бортич рассказала о домогательствах со стороны незнакомцев фотографии
«Просто хочется орать»: Саша Бортич рассказала о домогательствах со стороны незнакомцев фотографии
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