Куратора и кинокритика Алексея Медведева нашли мёртвым в Подмосковье

В Московской области нашли мёртвым киноведа и куратора крупных российских кинофестивалей Алексея Медведева
. Об этом сообщил
поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». 53-летний Алексей пропал в июле.
Причины гибели Медведева неизвестны. Алексей не выходил на связь с 21 июля – он пропал в подмосковных Мытищах, не взял с собой мобильный телефон. По данным
телеграм-канала Baza, случайные люди обнаружили тело Алексея в районе железнодорожных путей.
Медведев работал журналистом, а с начала 2000-х занимался организацией международных кинофестивалей. Он был организатором сахалинского фестиваля «Край света», программным директором «Послания к человеку» в Петербурге, программным директором фестивалей 2morrow, «Зеркало», «Два в одном», куратором программы российского кино в секции Les cinémas du monde на Каннском кинофестивале, а также куратором российской короткометражной программы на международном кинофестивале Ajyal в Дохе.
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