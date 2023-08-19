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Куратора и кинокритика Алексея Медведева нашли мёртвым в Подмосковье

19 августа
2023 год

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19 августа 2023

В Московской области нашли мёртвым киноведа и куратора крупных российских кинофестивалей Алексея Медведева. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». 53-летний Алексей пропал в июле.

Куратора и кинокритика Алексея Медведева нашли мёртвым в Подмосковье

Причины гибели Медведева неизвестны. Алексей не выходил на связь с 21 июля – он пропал в подмосковных Мытищах, не взял с собой мобильный телефон. По данным телеграм-канала Baza, случайные люди обнаружили тело Алексея в районе железнодорожных путей.

Медведев работал журналистом, а с начала 2000-х занимался организацией международных кинофестивалей. Он был организатором сахалинского фестиваля «Край света», программным директором «Послания к человеку» в Петербурге, программным директором фестивалей 2morrow, «Зеркало», «Два в одном», куратором программы российского кино в секции Les cinémas du monde на Каннском кинофестивале, а также куратором российской короткометражной программы на международном кинофестивале Ajyal в Дохе.
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