Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Фестиваль Короче
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России

19 августа
2023 год

Лайфстайл >>
19 августа 2023

Пресненский суд Москвы рассмотрит иск в отношении Ингеборги Дапкунайте, поданный неким Рубеном Худавердяном. Кто это, пока неизвестно. Мужчина претендует на недвижимости актрисы. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

На Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России

Актриса, как сообщает телеграм-канал, владеет трёхкомнатной квартирой в Пресненском районе, стоимость которой оценивается в 100 миллионов рублей. Кроме того, Дапкунайте может принадлежать особняк на Новорижском шоссе: до своего отъезда из России актриса жила в элитном посёлке «Резиденция Бенилюкс», где стоимости недвижимости варьируется от 150 миллионов до 1 миллиарда рублей.

Также Ингеборга Дапкунайте владеет 50% доли в компании по оказанию образовательных услуг «Скиллз акэдеми». Второй собственник — её бывший муж, бизнесмен Дмитрий Ямпольский. В 2022 году актриса покинула Россию и переехала в Брюссель.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Я была вечной иностранкой»: Ингеборга Дапкунайте о своём отъезде из России
«Я себе постоянно напоминаю, что нельзя никого осуждать»: Ингеборга Дапкунайте высказалась о фильмах Алексея Балабанова
Поиск по меткам
деньги
персоны
Ингеборга Дапкунайте

фотографии >>
На Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России фотографии
На Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России фотографии
На Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России фотографии
На Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кинокарта

Скорбим

Игорь Ясулович
19 августа ушёл из жизни актёр Игорь Ясулович.
Георгий Харабадзе
17 августа ушёл из жизни актёр Георгий Харабадзе.

День рождения >>

Михаил Башкатов
Екатерина Васильева (II)
Игорь Капатов
Владимир Конкин
Александр Соловьёв
Юрий Стыцковский
Татьяна Уфимцева
Игорь Штернберг
Тамара Яценко
Клод Дофен
Эрика Кристенсен
Мария де Медейруш
Нанни Моретти
Маркус Палмейра
Мэттью Перри
Дебра Пэйджет
все родившиеся 19 августа >>

Афиша кино >>

Свидетель
драма
Россия, 2023
Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы
боевик, комедия, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2023
Ограбление из будущего
боевик, научная фантастика
США, 2022
Только Бог простит
драма, криминальный фильм, триллер
Бельгия, Дания, США, Франция, Швеция, 2013
Как звёзды
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Тайна проклятой обители
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Игра в переговоры
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2018
Паранормальное. Прямой эфир
фильм ужасов
Аргентина, Мексика, 2020
все фильмы в прокате >>

что почитать?