На Ингеборгу Дапкунайте подали в суд из-за недвижимости в России

Пресненский суд Москвы рассмотрит иск в отношении Ингеборги Дапкунайте
, поданный неким Рубеном Худавердяном. Кто это, пока неизвестно. Мужчина претендует на недвижимости актрисы. Об этом сообщает
телеграм-канал Shot.
Актриса, как сообщает телеграм-канал, владеет трёхкомнатной квартирой в Пресненском районе, стоимость которой оценивается в 100 миллионов рублей. Кроме того, Дапкунайте может принадлежать особняк на Новорижском шоссе: до своего отъезда из России актриса жила в элитном посёлке «Резиденция Бенилюкс», где стоимости недвижимости варьируется от 150 миллионов до 1 миллиарда рублей.
Также Ингеборга Дапкунайте владеет 50% доли в компании по оказанию образовательных услуг «Скиллз акэдеми». Второй собственник — её бывший муж, бизнесмен Дмитрий Ямпольский. В 2022 году актриса покинула Россию и переехала в Брюссель.
обсуждение >>