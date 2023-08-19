«Мой папа и Уолт Дисней перевернулись бы в гробу»: Сын режиссёра оригинального мультфильма раскритиковал ремейк «Белоснежки»

Сын режиссёра-аниматора, создателя классических мультфильмов «Белоснежка» и «Бэмби», раскритиковал ремейк студии Disney, который готовится к выходу в 2024 году. Девид Хейл Хэнд заявил, что новая «Белоснежка» «оскорбляет» творение его отца Дэвида Додда Хэнда.
Девид Хейл Хэнд в беседе с The Telegraph заявил, что такие изменения не соответствуют задумке оригинальной работы: «У нового фильма совершенно иная концепция, с которой я не согласен. Уверен, что мой папа, как и сам Уолт Дисней, с ней бы не согласились. Оригинальная «Белоснежка» не нарушала никаких этических норм, когда её выпустили. Но, увы, видимо так сейчас Disney и работает. Как по мне же, пытаться что-то делать с настолько успешным произведением — это позор».
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Дэвид также заметил, что Disney своим походом к ремейкам демонстрирует неуважение к собственным классическим произведениям — а заодно и к тем, кто над ними работал: «По правде говоря, я считаю оскорбительным то, что они сделали с наследием этих фильмов. В их ремейках нет ни капли уважения к работе Диснея и моего папы… Думаю, что и он, и Уолт Дисней в гробу бы перевернулись».
Хэнд призвал руководство Disney сосредоточиться на новых идеях и не «брать классику и переписывать ее как захочется»: «Создавайте новых героев, если уж вы хотите, но не разрушайте или не пытайтесь разрушить то, что уже есть, что является классикой и прекрасным произведением», — заявил он.
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