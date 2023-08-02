Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались

Тимоти Шаламе
, известный по фильмам «Зови меня своим именем»
и «Дюна»
, расстался с бизнесвумен Кайли Дженнер
. Их роман завершился всего спустя семь месяцев после того, как появились слухи об их предполагаемых отношениях. Об этом сообщает
издание Life & Style.
По словам инсайдера, Тимоти и Кайли приняли решение расстаться якобы из-за высокой занятости на работе и постоянных разъездов. Но на самом деле инициатором разрыва стал именно Шаламе. Некоторые источники и вовсе считают, что актёр просто использовал Дженнер для привлечения внимания к своему новому фильму «Вонка». Тимоти стал первым бойфрендом Кайли после её разрыва с рэпером Трэвисом Скоттом
, от которого она родила двоих детей: дочь Сторми и сына Эйра.
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