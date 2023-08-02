Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались

2 августа
2023 год

Лайфстайл >>
2 августа 2023
Тимоти Шаламе, известный по фильмам «Зови меня своим именем» и «Дюна», расстался с бизнесвумен Кайли Дженнер. Их роман завершился всего спустя семь месяцев после того, как появились слухи об их предполагаемых отношениях. Об этом сообщает издание Life & Style.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались

По словам инсайдера, Тимоти и Кайли приняли решение расстаться якобы из-за высокой занятости на работе и постоянных разъездов. Но на самом деле инициатором разрыва стал именно Шаламе. Некоторые источники и вовсе считают, что актёр просто использовал Дженнер для привлечения внимания к своему новому фильму «Вонка». Тимоти стал первым бойфрендом Кайли после её разрыва с рэпером Трэвисом Скоттом, от которого она родила двоих детей: дочь Сторми и сына Эйра.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
развод/расставание
персоны
Тимоти Шаламе
фильмы
ДюнаЗови меня своим именем

фотографии >>
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались фотографии
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались фотографии
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались фотографии
Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Колкер
1 августа ушёл из жизни композитор Александр Колкер.

День рождения >>

Тенгиз Арчвадзе
Николай Бурляев
Вацлав Дворжецкий
Татьяна Иванова
Улугбек Кадыров
Иван Кокорин
Артём Крылов
Андрей Фролов
Ирина Чериченко
Сергей Чонишвили
Ламбер Вильсон
Стивен Грэм
Долорес Дель Рио
Томми Дьюи
Майкл Или
Эванджелин Лилли
Марк Стронг
все родившиеся 3 августа >>

Афиша кино >>

Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
10 дней без мамы в Куршевеле
комедия
Франция, 2023
Домовята. Навстречу приключениям
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Люксембург, 2022
Криминальный город: Разборки в Пусане
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Моё итальянское лето
комедия, мелодрама
Италия, Португалия, Сербия, 2022
Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Боксёр
биография, драма, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Корабль призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Космос. Смерть. Роботы
научная фантастика, триллер
Великобритания, Канада, США, 2023
Свадебная резня
триллер
США, 2023
Семь лиц Джейн
драма
США, 2022
За Палыча!
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен