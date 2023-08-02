Сериал «Неприличные деньги» по сценарию Семёна Слепакова* окончательно удалили из Premier

Онлайн-кинотеатр Premier, принадлежащий каналу ТНТ, удалил два эпизода сериала «Неприличные деньги»
, которые успели выйти в мае. Продолжения шоу по сценарию Семёна Слепакова
* зрители так и не увидят.
Предполагают, что проект не успели доснять, поскольку Слепаков покинул страну. 14 апреля он попал в реестр иностранных агентов
, после чего его имя убрали из титров сериала. В шоу снялись Константин Хабенский
, Ксения Раппопорт
, Фёдор Бондарчук
, Павел Деревянко
и другие. Премьера состоялась 8 мая, и первые две серии получили неплохие отзывы зрителей.
*Внесён Минюстом в реестр иноагентов
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