Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сериал «Неприличные деньги» по сценарию Семёна Слепакова* окончательно удалили из Premier

2 августа
2023 год

Лайфстайл >>
2 августа 2023
Онлайн-кинотеатр Premier, принадлежащий каналу ТНТ, удалил два эпизода сериала «Неприличные деньги», которые успели выйти в мае. Продолжения шоу по сценарию Семёна Слепакова* зрители так и не увидят.

Сериал «Неприличные деньги» по сценарию Семёна Слепакова* окончательно удалили из Premier

Предполагают, что проект не успели доснять, поскольку Слепаков покинул страну. 14 апреля он попал в реестр иностранных агентов, после чего его имя убрали из титров сериала. В шоу снялись Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Фёдор Бондарчук, Павел Деревянко и другие. Премьера состоялась 8 мая, и первые две серии получили неплохие отзывы зрителей.

*Внесён Минюстом в реестр иноагентов
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Premier удалил сериал «Ольга» с Яной Трояновой
Суд Москвы отказался снять с Семёна Слепакова и Максима Галкина статус иноагента
Поиск по меткам
цензура
персоны
Фёдор БондарчукПавел ДеревянкоКсения РаппопортСемён СлепаковКонстантин Хабенский
фильмы
Неприличные деньги

фотографии >>
Сериал «Неприличные деньги» по сценарию Семёна Слепакова* окончательно удалили из Premier фотографии
Сериал «Неприличные деньги» по сценарию Семёна Слепакова* окончательно удалили из Premier фотографии
Сериал «Неприличные деньги» по сценарию Семёна Слепакова* окончательно удалили из Premier фотографии
Сериал «Неприличные деньги» по сценарию Семёна Слепакова* окончательно удалили из Premier фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Александр Колкер
1 августа ушёл из жизни композитор Александр Колкер.

День рождения >>

Тенгиз Арчвадзе
Николай Бурляев
Вацлав Дворжецкий
Татьяна Иванова
Улугбек Кадыров
Иван Кокорин
Артём Крылов
Андрей Фролов
Ирина Чериченко
Сергей Чонишвили
Ламбер Вильсон
Стивен Грэм
Долорес Дель Рио
Томми Дьюи
Майкл Или
Эванджелин Лилли
Марк Стронг
все родившиеся 3 августа >>

Афиша кино >>

Красивый мальчик
биография, драма, социальная драма, экранизация
США, 2018
10 дней без мамы в Куршевеле
комедия
Франция, 2023
Домовята. Навстречу приключениям
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Германия, Люксембург, 2022
Криминальный город: Разборки в Пусане
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2023
Моё итальянское лето
комедия, мелодрама
Италия, Португалия, Сербия, 2022
Баба Яга спасает мир
комедия, приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2023
Боксёр
биография, драма, спортивный фильм
Казахстан, 2022
Корабль призраков
мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2023
Космос. Смерть. Роботы
научная фантастика, триллер
Великобритания, Канада, США, 2023
Свадебная резня
триллер
США, 2023
Семь лиц Джейн
драма
США, 2022
За Палыча!
комедия
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram