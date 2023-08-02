Сериал «Неприличные деньги» по сценарию Семёна Слепакова* окончательно удалили из Premier

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2 августа Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер расстались Хотя официального подтверждения их романа не было

1 августа София Вергара и Джо Манганьелло борются за опеку над их общей собакой Бабблз Пока непонятно, с кем останется 10-летний питомец

1 августа Джуди Денч почти потеряла зрение Актриса больше не может читать сценарии из-за дегенеративного заболевания глаз