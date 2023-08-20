«Так бывает. Не я первая, не я последняя»: Светлана Иванова о романе с женатым Джаником Файзиевым

Светлана Иванова и Джаник Файзиев начали встречаться, когда режиссёр был женат на актрисе Лине Эспли, от которой у него есть двое детей. Светлана всегда обходила тему личной жизни стороной, и только в интервью Юлии Меньшовой рассказала о начале отношений с 62-летним Джаником.
Про статус, в котором Светлана находилась на протяжении нескольких лет, она сказала: «Так бывает. Не я первая, не я последняя. Я была очень счастлива. Наверное, эта ситуация была тяжёлой, но в ней не было какого-то отчаяния. Я была влюблена и любима. Может быть, это какая-то наивная позиция, но наивность иногда оберегает от каких-то переживаний, которые, наверное, тоже были. Это уже было так давно.
Я переживала за себя в меньшей степени, скорее за него, за то, что кому-то может быть очень больно и неприятно это активное обсуждение. Относительно себя скажу так: неприятно, когда за тобой подсматривают. Это почти физическое ощущение чего-то липкого».
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