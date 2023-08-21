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«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова

21 августа
2023 год

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21 августа 2023
XI российский кинофестиваль «Короче» завершился в Калининграде 20 августа. В программе короткометражного кино победил фильм «Мне надо вам что-то сказать» режиссёра Евгения Марьяна, в программе дебютных полнометражных фильмов – картина «Бери да помни» Байбулата Батуллы. Церемония закрытия фестиваля по традиции проходила в открытом формате в Центральном парке Калининграда. Среди гостей были Стелла Ильницкая, Анна Банщикова, Макар Хлебников, Анатолий Кот, Иван Твердовский, Наталия Мещанинова, Михаил Тройник и другие.

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Стелла Ильницкая

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Анна Банщикова

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Михаил Тройник

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Макар Хлебников

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Иван И. Твердовский

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Анатолий Кот

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Мария Мацель и Ирина Бас

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Амбарцум Кабанян

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Полина Лазарева

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Елена Николаева

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Маша Лобанова с мамой

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Байбулат Батулла

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Жан Просянов

«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова
фото: Наталия Мещанинова
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«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова фотографии
«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова фотографии
«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова фотографии
«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова фотографии
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