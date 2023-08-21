«Короче»: Стелла Ильницкая, Михаил Тройник и Анна Банщикова

XI российский кинофестиваль «Короче» завершился в Калининграде 20 августа. В программе короткометражного кино победил фильм «Мне надо вам что-то сказать»
режиссёра Евгения Марьяна
, в программе дебютных полнометражных фильмов – картина «Бери да помни» Байбулата Батуллы
. Церемония закрытия фестиваля по традиции проходила в открытом формате в Центральном парке Калининграда. Среди гостей были Стелла Ильницкая
, Анна Банщикова
, Макар Хлебников
, Анатолий Кот
, Иван Твердовский
, Наталия Мещанинова
, Михаил Тройник
и другие.
фото: Стелла Ильницкая
фото: Анна Банщикова
фото: Михаил Тройник
фото: Макар Хлебников
фото: Иван И. Твердовский
фото: Анатолий Кот
фото: Мария Мацель и Ирина Бас
фото: Амбарцум Кабанян
фото: Полина Лазарева
фото: Елена Николаева
фото: Маша Лобанова с мамой
фото: Байбулат Батулла
фото: Жан Просянов фото: Наталия Мещанинова
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