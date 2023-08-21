«Я была уверена, что не буду сниматься»: Светлана Иванова о конфликте с Валерией Гай Германикой на съёмках «Обоюдного согласия»

«Мы с Лерой поругались в первый же день. И поругались сильно. Я была уверена, что не буду сниматься. Несколько дней даже не разбирала чемодан, думала, что улечу. Я отстаивала личные границы. Лере казалось, что я претендую на что-то большее, чем личные границы. Я не была уверена, что смогу быть откровенной настолько, как того всегда требует Лера. Мне работалось тяжело, но радостно. Я очень признательна Лере – она меня провела через всю эту работу».
фото: Валерия Гай Германика
Светлана также поделилась мнением об уходящей эпохе «культуры отмены»: «Моё отношение к повестке показано в этом фильме – всё может быть очень по-разному. Повестка есть, прецеденты есть, но люди врут, много что используют для достижения своих целей или кликабельности своего имени. Всё очень непросто и гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд».
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