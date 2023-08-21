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«Я была уверена, что не буду сниматься»: Светлана Иванова о конфликте с Валерией Гай Германикой на съёмках «Обоюдного согласия»

21 августа
2023 год

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21 августа 2023
Светлана Иванова сыграла главную роль в сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» – остросоциальной драме о насилии, абьюзе и возмездии. В интервью Юлии Меньшовой актриса рассказала о конфликте с режиссёром, случившемся в первый съёмочный день.

«Я была уверена, что не буду сниматься»: Светлана Иванова о конфликте с Валерией Гай Германикой на съёмках «Обоюдного согласия»

«Мы с Лерой поругались в первый же день. И поругались сильно. Я была уверена, что не буду сниматься. Несколько дней даже не разбирала чемодан, думала, что улечу. Я отстаивала личные границы. Лере казалось, что я претендую на что-то большее, чем личные границы. Я не была уверена, что смогу быть откровенной настолько, как того всегда требует Лера. Мне работалось тяжело, но радостно. Я очень признательна Лере – она меня провела через всю эту работу».

«Я была уверена, что не буду сниматься»: Светлана Иванова о конфликте с Валерией Гай Германикой на съёмках «Обоюдного согласия»
фото: Валерия Гай Германика

Светлана также поделилась мнением об уходящей эпохе «культуры отмены»: «Моё отношение к повестке показано в этом фильме – всё может быть очень по-разному. Повестка есть, прецеденты есть, но люди врут, много что используют для достижения своих целей или кликабельности своего имени. Всё очень непросто и гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд».

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Обоюдное согласие

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