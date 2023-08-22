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«Да старею я просто»: Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачных подтяжках лица

22 августа
2023 год

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22 августа 2023
Шарлиз Терон уже 20 является лицом парфюма J’adore от Dior, так что даже несмотря на все ухищрения фотографов и ретушеров изменения в её внешности прослеживаются в череде рекламных кампаний. А уж фотографии с красных дорожек становятся неисчерпаемым ресурсом для обсуждения этих изменений. В интервью журналу «Allure» актриса прокомментировала слухи о «неудачных подтяжках», признавшись, что она «просто стареет».

«Да старею я просто»: Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачных подтяжках лица

«Моё лицо меняется и мне это нравится. Но люди думают, что я делала подтяжку. Они такие: «Что она сделала со своим лицом?» А мне хочется сказать: «С**а, да старею я просто! Это не результат плохой пластики. Это то, что происходит со временем».

«Меня всегда донимал тот факт, что мужчины типа стареют как хорошее вино, а женщины - как срезанные цветы. Я презираю эту концепцию и хочу бороться против неё, но ещё мне кажется, что женщины хотят стареть так, как им хочется. Мне кажется, нам следует проявлять больше сочувствия к тому, как мы проходим свой путь».

«Да старею я просто»: Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачных подтяжках лица

Старение накладывает ограничения на возможности тела, а следовательно, и на разнообразие ролей: «Я никогда больше не буду сниматься в кино, для которого мне нужно будет набрать 20 килограмм. Я никогда не сделаю этого, потому что потом от них невозможно будет избавиться. Мне было 27, когда я снималась в «Монстре». Я сбросила около 15 килограмм практически моментально. Не поела раза три и вернулась к своему нормальному весу. А потом набрала вес для фильма «Талли», и я помню, что попытки сбросить вес заняли у меня год. Я позвонила своему врачу и сказала: «Кажется, я умирю — у меня не получается сбросить вес». А он такой: «Так тебе за 40. Успокойся. Твой метаболизм уже не тот, что прежде». Никто не хочет услышать такое».

Ещё одна проблема, с которой сталкиваются стареющие актёры — травмы на съёмках. «Вот что действительно бесит: если я получаю травму во время съёмок в экшен-фильмах, процесс восстановления занимает в разы больше времени, чем 20 лет назад. По своему 25-летнему телу, которым можно было врезаться в стены и не чувствовать боли на следующий же день, я скучаю гораздо больше, чем по лицу без морщин. Теперь же, если я пропущу хотя бы три дня тренировок и вернусь в спортзал, я ходить не смогу на следующий день. Присесть на унитаз не смогу. Такова вот реальность».
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«Да старею я просто»: Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачных подтяжках лица фотографии
«Да старею я просто»: Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачных подтяжках лица фотографии
«Да старею я просто»: Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачных подтяжках лица фотографии
«Да старею я просто»: Шарлиз Терон ответила на слухи о неудачных подтяжках лица фотографии
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