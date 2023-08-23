«Жизни русских тоже важны»: Ларс фон Триер отреагировал на новости о поставках оружия

фото: Владимир Зеленский и Метте Фредериксен на борту истребителя F-16
Эта-то фотосессия и послужила предлогом для высказывания режиссёра, который ранее не делился своим мнением об этом конфликте. «Кстати: господину Зеленскому и господину Путину, и не в последнюю очередь госпоже Фредериксен (которая вчера, как по уши влюбленная, позировала в кабине одной из самых страшных машин для убийств современности, ухмыляясь от уха до уха): «ЖИЗНИ РУССКИХ ТОЖЕ ВАЖНЫ!» С наилучшими пожеланиями, Ларс».
Очевидно, что в этом нехитром каламбуре (Russian lives matter) зашифрована отсылка к движению Black Lives Matter, бушующему в США каждый раз, когда очередной белый полицейский, превысив полномочия и проявив нечеловеческую жестокость, убивает чернокожего гражданина. Напомним, что раньше Ларс непопулярно шутил и шокировал общественность на пресс-конференциях Каннского кинофестиваля. Но из-за затяжного отпуска, в который ушла муза режиссёра, Триеру приходится искать другие площадки для троллинга.
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