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«Я не могу позволить себе просто прогуляться по Венеции»: Зендая об издержках популярности

24 августа
2023 год

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24 августа 2023

Зендая появилась на обложке нового номера журнала «Elle», в интервью которому рассказала о том, как слава сказывается на её жизни. На каждом витке популярности актрисе приходится «калибровать» своим привычки в соответствии с тем, что она может и не может себе позволить.

«Я не могу позволить себе просто прогуляться по Венеции»: Зендая об издержках популярности

«После выхода последнего фильма о Человеке-пауке и второго сезона «Эйфории» произошли какие-то внутренние подвижки. До этого мне всё сходило с рук, я могла спокойно посещать какие угодно места. Но в Бостоне (где проходили съёмки нового фильма Луки Гуаданьино «Претенденты» — прим. ред.) я каждый раз спешила вернуться сразу же домой, потому что меня это всё выматывало. Все шли тусоваться в бар или ещё куда-то, а я такая: «Я бы с радостью, но мне кажется, я всем испорчу вечер. Потому что если я туда пойду, никакого веселья не будет».

«Я не могу позволить себе просто прогуляться по Венеции»: Зендая об издержках популярности

Зендая знает, о чём говорит — простая попытка купить в магазине подушку закончилась тем, что посетители магазина начали снимать актрису у кассы, как раз в тот момент, когда у неё возникли проблемы с кредиткой. Точно не тот случай, который хочется задокументировать. «Я просто не понимаю, ну зачем? Зачем вы это делаете? Ну вы же видите, что я в запаре». А недавно актриса поняла, что даже за пределами США ей не удастся избежать преследований от папарацци-любителей. «Я думала, знаете, что могу себе позволить прогуляться с собакой по Венеции. Нет. Не могу. Мне приходилось собирать его какашки, и я в эти моменты думала «Господи, пожалуйста, не фотографируйте, как я собираю собачье дерьмо». Тем не менее, кто-то снял, как я держу пакет, но к счастью, меня пощадили и не стали снимать, как я собираю содержимое пакета».

«Я не могу позволить себе просто прогуляться по Венеции»: Зендая об издержках популярности

«Некоторые аспекты моей жизни (и я это принимаю) будут публичными. Не могу я не быть собой, не жить свою жизнь и не любить того, кого люблю. Но в то же время, я сама выбираю, чем делиться, а чем нет. Контроль за мной».
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«Я не могу позволить себе просто прогуляться по Венеции»: Зендая об издержках популярности фотографии
«Я не могу позволить себе просто прогуляться по Венеции»: Зендая об издержках популярности фотографии
«Я не могу позволить себе просто прогуляться по Венеции»: Зендая об издержках популярности фотографии
«Я не могу позволить себе просто прогуляться по Венеции»: Зендая об издержках популярности фотографии
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