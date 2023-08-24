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Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова

24 августа
2023 год

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24 августа 2023
22 августа в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошла премьера документального фильма «Жизнь по вызову. Док», посвящённого работницам секс-индустрии в современной России. Героини фильма рассказывают о причинах выбора этой работы, размере заработков, реакции близких и возможностях ухода из профессии. Фильм предваряет выход второго сезона сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным в главной роли. В рамках премьеры состоялась публичная дискуссия с участием экспертов, героинь и создателей фильма, модератором которой выступила Ксения Собчак. Среди гостей премьеры были замечены Наталья Рудова, Лиза Моряк, Ольга Кузьмина, Светлана Камынина, Евгения Ахременко, Софья Каштанова, Владимир Маркони и другие.

Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова
фото: Ксения Собчак

Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова
фото: Ольга Кузьмина

Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова
фото: Наталья Рудова

Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова
фото: Ольга Смирнова

Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова
фото: Женя Малахова

Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова
фото: Андрей Фомин

Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова
фото: Софья Каштанова

Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова
фото: Лиза Моряк

Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова
фото: Евгения Ахременко

Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова
фото: Светлана Камынина

Документальный фильм «Жизнь по вызову. Док» уже эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION.

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Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова фотографии
Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова фотографии
Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова фотографии
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