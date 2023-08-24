Жизнь по вызову: Лиза Моряк, Ксения Собчак и Софья Каштанова

22 августа в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION прошла премьера документального фильма «Жизнь по вызову. Док»
, посвящённого работницам секс-индустрии в современной России. Героини фильма рассказывают о причинах выбора этой работы, размере заработков, реакции близких и возможностях ухода из профессии. Фильм предваряет выход второго сезона
сериала Сарика Андреасяна «Жизнь по вызову»
с Павлом Прилучным
в главной роли. В рамках премьеры состоялась публичная дискуссия с участием экспертов, героинь и создателей фильма, модератором которой выступила Ксения Собчак
. Среди гостей премьеры были замечены Наталья Рудова
, Лиза Моряк
, Ольга Кузьмина
, Светлана Камынина
, Евгения Ахременко
, Софья Каштанова
, Владимир Маркони
и другие.
фото: Ксения Собчак
фото: Ольга Кузьмина
фото: Наталья Рудова
фото: Ольга Смирнова
фото: Женя Малахова
фото: Андрей Фомин
фото: Софья Каштанова
фото: Лиза Моряк
фото: Евгения Ахременко
фото: Светлана Камынина
Документальный фильм «Жизнь по вызову. Док»
уже эксклюзивно доступен в онлайн-кинотеатре KION
.
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