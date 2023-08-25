«Нейротипичный Максим»: Виторгана заменили на дипфейк во втором сезоне сериала «Контакт»

Телеграм-канал «Русское кино в топе» обратил внимание на то, что Максима Виторгана «по каким-то причинам» (действительно, а что случилось?) вырезали из второго сезона сериала «Контакт» и заменили отснятые кадры с актёром на дипфейк, «одновременно похожий на Виторгана и грустного воробушка». В первом сезоне Виторган играл мужа героини Равшаны Курковой. Канал также отметил, что технология дипфейк уже применялась создателями сериала в первом сезоне, когда для ретроспективных сцен нужно было омолодить героя Павла Майкова.
фото: Новое лицо в российском кино!
Сам Виторган уже прокомментировал эту новость в соцсетях, акцентировав внимание на дороговизне технологии и причинах произошедшего. «Все эти «вдруг» и «по каким-то причинам» мне давно известны. До меня также доходили слухи, что перед создателями сериала была поставлена задача вырезать меня оттуда совсем (наверное, потому что я ну очень плохо играл, да?), но это оказалось проблематично. Достаточно большая и сюжетообразующая роль. Но! Мы не привыкли отступать и экономить деньги «Газпрома» (процедура эта технологичная — совсем не дешевая). «Однако, не всё в жизни упирается в деньги. Есть ещё и принципы!» - прозвучало где-то в высоких кабинетах Газпром-медиа. И вуаля! Большая художественная и идеологическая победа!»
Актёр вспомнил ещё несколько историй о том, как его вдруг и по каким-то непонятным причинам вырезали из сериалов или отказывали в роли в последний момент. «Я снялся в пилоте сериала «Ева, рожай!». И приближалось время основных съёмок. И «вдруг» и «по каким-то причинам» (Ох, уж эти эвфемизмы) это самое руководство потребовало меня заменить на другого артиста. Продюсерам ничего не оставалось делать, и меня заменили на…прямо даже хочется подержать интригу…на Толю Белого, который уехал из России вскоре после съёмок. Ну, то есть, тоже победа.
А в это время где-то, говорят, начались съёмки нового сезона «Беспринципных». Но там нет таких денег. Поэтому было решено сразу снимать без меня, чтобы потом не переделывать».
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