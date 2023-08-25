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Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко

25 августа
2023 год

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25 августа 2023
24 августа онлайн-кинотеатр PREMIER отпраздновал 5-летний юбилей в московском клубе Bounce и презентовал планы на новый сезон. Светская вечеринка состояла из двух актов: презентации 84-х новых проектов кинотеатра и, собственно, вечеринки. Поздравить сервис с первой пятилеткой пришли Денис Шведов, Ирина Горбачёва, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Сергей Светлаков, Наталья Бочкарёва, Анар, Роман Курцын, Гоша Куценко, Тина Канделаки и многие другие.

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Юлия Хлынина

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Фёдор Лавров

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Светлана Степанковская

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Ингрид Олеринская

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Дарья Калмыкова, Софья Каштанова и Сабина Ахмедова

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Сергей Светлаков с женой

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Наталья Бочкарёва

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Роман Курцын

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Иван Лаврухин

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Тина Канделаки

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Гоша Куценко

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Иван Мулин

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Ирина Горбачёва

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Наталья Гнеушева и Никита Тарасов

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Анар

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Ирина Безрукова

Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко
фото: Алексей Макаров

Остальных гостей вечера можно увидеть в нашей галерее.
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Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко фотографии
Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко фотографии
Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко фотографии
Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко фотографии
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