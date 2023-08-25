Первая пятилетка: Тина Канделаки, Сергей Светлаков и Гоша Куценко

Главная тема
11 картин из разных стран: от Ирана до Казахстана (и Японии)
Спутник телезрителя
24 августа, 21:00, viju TV1000
Фестивальная колонка
Шестерка лучших и коротко об остальных
Лайфстайл
Датский режиссёр впервые высказался на тему спецоперации
Спутник телезрителя
25 августа, 21:30, Россия 1
Лайфстайл
Актриса рассказала о том, с какими проблемами сталкиваются стареющие актёры
Новости кино
Премьера нового проекта Карена Оганесяна состоится в онлайн-кинотеатр START
Спутник телезрителя
В ночь с 22 на 23 августа, 00:29, РЕН ТВ
обсуждение >>