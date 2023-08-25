Минкульт отозвал «Непосредственно Каха: Другой фильм» из проката из-за сцены изнасилования

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Новости кино Игорь Петренко перевоплотится в «Адмирала Кузнецова» В кадре компанию ему составят Дарья Урсуляк и Анастасия Микульчина

Спутник телезрителя «Президент Линкольн: Охотник на вампиров»: Первый топор государства В ночь с 22 на 23 августа, 00:29, РЕН ТВ

Новости кино От школы до колонии один шаг: «Крутая перемена» с Никитой Ефремовым выходит 1 сентября Премьера нового проекта Карена Оганесяна состоится в онлайн-кинотеатр START

Спутник телезрителя «Игры шпионов»: Пессимисты. Карибский сезон В ночь с 23 на 24 августа, 01:05, Кино ТВ