Минкульт отозвал «Непосредственно Каха: Другой фильм» из проката из-за сцены изнасилования

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у картины «Непосредственно Каха: Другой фильм»
режиссёра Виктора Шамирова
. Теперь комедию, вокруг которой в начале августа разгорелся скандал из-за сцены изнасилования
, официально нельзя показывать в кинотеатрах. Об этом сообщают
«Ведомости».
Решение было принято на основании обращения и заявления правообладателя фильма ООО «Авис Медиа». В начале августа, уже после окончания официального проката, в интернете разгорелся скандал. Часть зрителей возмутила сцена, в которой главный герой насилует пьяную спящую девушку. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» – 2,6, он составлен на основе 127 376 оценок. 61% отзывов – отрицательные.
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