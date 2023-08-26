Холли Берри развелась с мужем после 8 лет судебных разбирательств

Холли Берри
официально развелась
со своим третьим мужем Оливье Мартинесом
после 8 лет судебных разбирательств. Они сообщили о расставании в 2015 году, но долго не могли решить вопрос опеки над их общим сыном Матео
.
Согласно судебным документам, актриса обязана выплачивать экс-супругу 8 тысяч долларов в месяц в качестве алиментов. Также она должна оплатить «обучение в частной школе, школьную форму и школьные принадлежности» своего сына, его медицинскую страховку и 100% всех расходов, которые в неё входят.
В документах уточняется, что Берри и Мартинес могут проводить достаточно времени со своим сыном. Поэтому экс-супруги разработали график, согласно которому они могут проводить с сыном по половине недели: с понедельника по среду или со среды по пятницу. Выходные Матео будет проводить с каждым из родителей по очереди.
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