«По натуре я одиночка»: Дженнифер Энистон призналась, что ей сложно строить романтические отношения

Дженнифер Энистон
стала героиней интервью «The Wall Street Journal»
, в котором призналась, что ей сложно строить романтические отношения из-за её родителей, которые развелись, когда она была ребёнком.
Актриса считает, что пример родителей негативно на неё повлиял: «Когда я видела, какие отношения в моей семье, мне не приходила в голову мысль: «О, не могу дождаться, когда и у меня так будет». Для меня отношения всегда были чем-то сложным. Наверное, потому что по натуре я одиночка. Мне не нравится сама идея того, что ты должен жертвовать собой или своими потребностями. Я просто не понимаю, как это делать. У меня нет никакого опыта во взаимоотношениях, построенных по принципу «брать и отдавать»
.
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