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Павел Деревянко вложился в криптобизнес и задолжал более 45 миллионов рублей

26 августа
2023 год

Лайфстайл >>
26 августа 2023
Павел Деревянко вложился в криптобизнес и задолжал крупную сумму бизнесмену, с которым заключил договор. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Павел Деревянко вложился в криптобизнес и задолжал более 45 миллионов рублей

По информации издания, в 2021 году знакомый предложил Деревянко «идеальную схему заработка», основанную на инвестициях в криптобизнес. Каждый месяц актёр должен был получать крупные проценты. Павел согласился и изначально выделил на всё около 1 миллиона рублей. Тогда он действительно получил назад всю сумму и 10% от вложений сверху.

После этого знакомый предложил «поднять ещё больше денег» и порекомендовал актёру другого успешного криптобизнесмена, заключение договора с которым сулило 84% годовых от суммы инвестиций: «После первого успеха Деревянко идея так понравилась, что он не стал вникать в детали, а подписал необходимые бумаги и стал ждать денежных потоков. Но как раз это и вышло ему боком: в июле от того самого криптобизнесмена актёру прилетело сразу два иска с требованием выплатить 45 миллионов рублей», – пишет телеграм-канал.

Деревянко не понял, откуда у него возникли такие долги, ведь он просто «доверился более опытному знакомому». Актёр уверен, что его приятель (видимо, уже бывший) и криптобизнесмен его обманули и теперь пытаются развести на деньги.

В беседе с «360» актёр подтвердил, что «попал» на деньги, однако заявил, что с него требуют больше, чем 45 миллионов. Он добавил, что пока не будет раскрывать подробности, и пообещал выступить с официальным заявлением на телевидении позже.
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Павел Деревянко вложился в криптобизнес и задолжал более 45 миллионов рублей фотографии
Павел Деревянко вложился в криптобизнес и задолжал более 45 миллионов рублей фотографии
Павел Деревянко вложился в криптобизнес и задолжал более 45 миллионов рублей фотографии
Павел Деревянко вложился в криптобизнес и задолжал более 45 миллионов рублей фотографии
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