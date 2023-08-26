Павел Деревянко вложился в криптобизнес и задолжал более 45 миллионов рублей

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Актриса считает, что причина тому – развод родителей

«По натуре я одиночка»: Дженнифер Энистон призналась, что ей сложно строить романтические отношения

26 августа

Холли Берри развелась с мужем после 8 лет судебных разбирательств

Экс-супруги долго не могли решить вопрос опеки над их общим сыном