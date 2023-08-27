Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова

анонс

Актёр пообещал выступить с официальным заявлением на телевидении позже

Павел Деревянко вложился в криптобизнес и задолжал более 45 миллионов рублей

Актриса считает, что причина тому – развод родителей

«По натуре я одиночка»: Дженнифер Энистон призналась, что ей сложно строить романтические отношения

26 августа

Холли Берри развелась с мужем после 8 лет судебных разбирательств

Экс-супруги долго не могли решить вопрос опеки над их общим сыном