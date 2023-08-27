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Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова

27 августа
2023 год

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27 августа 2023

26 августа в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера фильма «Панда из космоса». По сюжету инопланетянин с непростым характером, очутившись на Земле, вселяется в плюшевую панду. Благодаря новому необычному приятелю, подростку удаётся отстоять свои интересы и найти общий язык с папой, вот только на уникального инопланетянина уже открыли охоту злодеи. Среди гостей премьеры были Александр Олешко, Анна Банщикова с дочерью, Александр Метёлкин с семьёй, Владимир Левкин с семьёй, Ирина Безрукова, Виктория Богатырёва с дочерью, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Альберт Ибрагимов, Ульяна Чжан и другие.

Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова
фото: Александр Олешко

Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова
фото: Анна Банщикова с дочерью

Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова
фото: Александр Метелкин с семьей

Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова
фото: Владимир и Маруся Левкины с дочерью

Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова
фото: Ирина Безрукова

Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова
фото: Виктория Богатырева с дочерью

Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова
фото: Павел Комаров

Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова
фото: Вадим Дубровин

Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова
фото: Альберт Ибрагимов

Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова
фото: Ульяна Чжан

Фильм «Панда из космоса» на больших экранах с 31 августа.
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Панда из космоса

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Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова фотографии
Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова фотографии
Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова фотографии
Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова фотографии
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