Незваный гость: Александр Олешко, Владимир Левкин и Анна Банщикова

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Актриса вернулась к съёмкам
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26 августа в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялась премьера фильма «Панда из космоса». По сюжету инопланетянин с непростым характером, очутившись на Земле, вселяется в плюшевую панду. Благодаря новому необычному приятелю, подростку удаётся отстоять свои интересы и найти общий язык с папой, вот только на уникального инопланетянина уже открыли охоту злодеи. Среди гостей премьеры были Александр Олешко, Анна Банщикова с дочерью, Александр Метёлкин с семьёй, Владимир Левкин с семьёй, Ирина Безрукова, Виктория Богатырёва с дочерью, Павел Комаров, Вадим Дубровин, Альберт Ибрагимов, Ульяна Чжан и другие.
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