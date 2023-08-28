«Никаких замуж, хватит»: Ирина Хакамада о том, как пережила смерть мужа

В 2021 году Ирина Хакамада пережила потерю – из-за проблем с сердцем умер её муж, Владимир Сиротинский, с которым она прожила 25 лет. В интервью Светлане Бондарчук Ирина рассказала, как преодолела трудности и не погрязла с головой в депрессии.
фото: Ирина Хакамада и Владимир Сиротинский с дочерью Машей
«Когда Володя ушёл, это было неожиданно. Была операция сложная, но ничего не предвещало. Это было типа инфаркта. Мне очень помогли друзья. Причем я никогда не считала их друзьями, у меня друзей-то нет. Есть приятели и их огромное количество. Но они примчались через час ко мне домой, причем, я их просила не приезжать. Они все равно принеслись: шутили, ржали, поили меня виски до утра».
«Я пришла к выводу, что это очередной вызов. Ты опять начинаешь всё с нуля, ты столько раз в жизни это делала. Теперь жизнь поменяется, весь уклад поменяется, это опять обнуление. Второе, что меня успокаивало, — Володя всю жизнь искал себя. По большому счёту, сильно не нашёл. Его уход его успокоил, потому что он был такой мятущийся, такая нервная душа, что просто замучил он сам себя. Я подумала: «Ему там, наконец, хорошо, он успокоился. Ну и слава богу». Страдает больше всего не тот, кто ушёл, а те, кто остались. А я не могу это тащить, я должна обнулиться и начать всё заново. Ни в коем случае не выйду снова замуж. Я могу жить с кем-то, нет проблем. Никаких замуж — всё, хватит. Вторых похорон я не выдержу».
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