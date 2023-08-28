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«Она облысела, растолстела, была похожа на буддийского монаха»: Ирина Хакамада о борьбе дочери с лейкозом

28 августа
2023 год

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28 августа 2023

В 2004 году, когда Ирина Хакамада баллотировалась на пост президента, у её дочери от Владимира Сиротинского Маши обнаружили рак крови. В интервью Светлане Бондарчук Ирина рассказала, почему не отказалась от политических амбиций в это непростое время, и как Маша победила болезнь.

«Она облысела, растолстела, была похожа на буддийского монаха»: Ирина Хакамада о борьбе дочери с лейкозом
фото: Ирина Хакамада с дочерью Машей

«Я три месяца вела кампанию и сидела в больнице с Машей. Муж сказал: «Если не будешь делать то, что нравится, не будет сумасшедшей энергии, мы её не вытянем. Лучше иди в президентскую кампанию, мы будем помогать». Я была тем костром, который грел всех в семье. Маша, кстати, крутая была донельзя. Мы её выписали, ещё два года она лечилась, нужно было пить гормональные таблетки, она облысела, растолстела, стала похожа на буддийского монаха. Уже приехали из больницы, и она должна была закончить курсы. Но опять продлили. Я говорю: «Маш, ну когда это всё закончится?». Она низким голосом: «Не переживай, мам, скоро всё закончится, выздоровею!».

«Она облысела, растолстела, была похожа на буддийского монаха»: Ирина Хакамада о борьбе дочери с лейкозом

Хакамада признаётся, что делает всё, чтобы дети были самостоятельными и не зависели от неё: «Для меня окружающий мир не является главным, включая всех людей вокруг. Даже дети. Я их обожаю, они обожают меня, но это всегда дистанция: «Ребята, у вас своя жизнь». Даже Маша с синдромом Дауна. Я делаю всё, чтобы она была самостоятельной. И старший сын прекрасно знает, что у меня свой путь. На этом пути я ставлю только одну цель — жизнь мимолётна, она абсолютно бессмысленна. Есть только один смысл: ты должен выстроить свою башню из слоновой кости, в которой каждую минуту и каждую секунду ты счастлив от своего деятельного развития. Ты не просто мыслишь, ты ещё это всё реализуешь в жизни».
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«Она облысела, растолстела, была похожа на буддийского монаха»: Ирина Хакамада о борьбе дочери с лейкозом фотографии
«Она облысела, растолстела, была похожа на буддийского монаха»: Ирина Хакамада о борьбе дочери с лейкозом фотографии
«Она облысела, растолстела, была похожа на буддийского монаха»: Ирина Хакамада о борьбе дочери с лейкозом фотографии
«Она облысела, растолстела, была похожа на буддийского монаха»: Ирина Хакамада о борьбе дочери с лейкозом фотографии
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