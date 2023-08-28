Ида Галич и Антон Шастун озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка»

Антон Шастун, Ида Галич, Аня Покров, Артур Бабич и Роман Каграманов озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка», который выходит на экраны 14 сентября. По сюжету таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.
фото: Антон Шастун
«Морис – это пингвин, который в душе тигр. Когда мне предложили его озвучить, я понял, что этот персонаж полностью совпадает с моим мироощущением!», – поделился комик и телеведущий Антон Шастун, подаривший голос самому отважному персонажу.
фото: Ида Галич
Ида Галич, популярная блогер, певица и актриса, озвучила роль дружелюбного и милого броненосца Камилии: «Камилия – добрая, смелая и очень красивая. Как и хозяйка ее голоса!».
фото: Аня Покров и Артур Бабич
Тиктокер и музыкальный исполнитель Артур Бабич подарил свой голос долгопяту Жильберу: «Жильбер – парнишка, который очень сильно влюблен в Батришию. Очень хочется, чтобы она была с ним! Вы же знаете, кто озвучивает Батришию?» А летучую мышь Батришию озвучила Аня Покров.
фото: Роман Каграманов
«Огромная горилла с нотками маленького ребенка – это точно мой персонаж!», – прокомментировал своего героя блогер и ведущий Роман Каграманов.
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