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Ида Галич и Антон Шастун озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка»

28 августа
2023 год

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28 августа 2023
Антон Шастун, Ида Галич, Аня Покров, Артур Бабич и Роман Каграманов озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка», который выходит на экраны 14 сентября. По сюжету таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.

Ида Галич и Антон Шастун озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка»
фото: Антон Шастун

«Морис – это пингвин, который в душе тигр. Когда мне предложили его озвучить, я понял, что этот персонаж полностью совпадает с моим мироощущением!», – поделился комик и телеведущий Антон Шастун, подаривший голос самому отважному персонажу.

Ида Галич и Антон Шастун озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка»
фото: Ида Галич

Ида Галич, популярная блогер, певица и актриса, озвучила роль дружелюбного и милого броненосца Камилии: «Камилия – добрая, смелая и очень красивая. Как и хозяйка ее голоса!».

Ида Галич и Антон Шастун озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка»
фото: Аня Покров и Артур Бабич

Тиктокер и музыкальный исполнитель Артур Бабич подарил свой голос долгопяту Жильберу: «Жильбер – парнишка, который очень сильно влюблен в Батришию. Очень хочется, чтобы она была с ним! Вы же знаете, кто озвучивает Батришию?» А летучую мышь Батришию озвучила Аня Покров.

Ида Галич и Антон Шастун озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка»
фото: Роман Каграманов

«Огромная горилла с нотками маленького ребенка – это точно мой персонаж!», – прокомментировал своего героя блогер и ведущий Роман Каграманов.

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Дозор Джунглей: Кругосветка

фотографии >>
Ида Галич и Антон Шастун озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка» фотографии
Ида Галич и Антон Шастун озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка» фотографии
Ида Галич и Антон Шастун озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка» фотографии
Ида Галич и Антон Шастун озвучили героев мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка» фотографии
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