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Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев

29 августа
2023 год

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29 августа 2023
28 августа в московском кинотеатре «Каро Октябрь 11» состоялась масштабная презентация нового сезона онлайн-кинотеатра Okko. Среди гостей были Марина Александрова, Алёна Водонаева, Настасья Самбурская, Джаник Файзиев, Ингрид Олеринская, Светлана Камынина, Анна Невская, Анна Снаткина, Егор Корешков, Дарья Мороз, Лукерия Ильяшенко, Гоша Куценко, Михаил Тройник, Кузьма Сапрыкин, Екатерина Варнава и многие другие.

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Дарья Мороз

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Марина Александрова

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Алёна Водонаева

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Настасья Самбурская

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Гоша Куценко

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Екатерина Варнава

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Джаник Файзиев

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Ингрид Олеринская

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Анна Снаткина

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Дмитрий Клепацкий и Анна Невская

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Светлана Камынина

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Егор Корешков и Дарья Авратинская

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Лукерья Ильяшенко

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Кузьма Сапрыкин и Паулина Врубельская

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Михаил Тройник

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Александра Урсуляк

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Алёна Михайлова

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Евгений Сангаджиев и Ксения Андрианова

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Денис Власенко

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Марина Доможирова

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Надя Лумпова и Данила Стеклов

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Снежана Самохина

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Пётр Фёдоров

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Софья Лебедева

Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев
фото: Тимофей Елецкий и Владимир Гарцунов
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обсуждение >>
№ 1
Pumpkin   29.08.2023 - 18:38
вообще прям так много гостей, это очень здорово! вот только не очень понравилось, как выглядит Варнава - как будто она еще больше похудела( читать далее>>
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Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев фотографии
Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев фотографии
Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев фотографии
Полный зал: Марина Александрова, Настасья Самбурская и Джаник Файзиев фотографии
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